Компенсация северных льгот: главы арктических территорий объединяют усилия

Игорь Орлов предложил обсудить тему поддержки малого и среднего бизнеса в на приарктических территориях

Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, стали главной темой обсуждения на «деловом завтраке», состоявшемся в рамках международного форума «Арктика – территория диалога».

Работу возглавили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Участие в дискуссии приняли представители федеральной власти и арктических регионов, общественных организаций и делового сообщества.

Игорь Орлов предложил обсудить тему поддержки малого и среднего бизнеса в Игорь Орлов: «От того, как чувствует себя сегодня предприниматель, зависит экономическая, демографическая, социальная ситуация»на приарктических территориях:

«От того, как чувствует себя сегодня предприниматель, как у него выстроены взаимоотношения с властью, зависит экономическая, демографическая, социальная ситуация».

Глава Поморья заострил внимание на необходимости компенсации бизнесу дополнительной нагрузки, связанной с предоставлением северных льгот.

— Эти льготы нужно наполнить новым содержанием – предметным и полезным для предпринимателей, – подчеркнул он.

Механизм пониженных тарифов

Речь, уточнил Игорь Орлов, о шести видах льгот: оплата труда с применением районного коэффициента и северных надбавок, дополнительный оплачиваемый отпуск, компенсация проезда к месту отпуска, льготы для работников, имеющих детей, а также сокращённая рабочая неделя.

Всё это ставит арктическое предпринимательское сообщество в неравные условия с бизнесом других регионов, весьма ощутимо снижает его конкурентоспособность.

Губернатор предложил участникам «делового завтрака» принять участие в онлайн-голосовании: «Как вы считаете, действительно ли экономические условия ведения бизнеса на Севере сложнее по сравнению с остальной частью страны?». Ответ «да» дали 88 процентов опрошенных.

Глава Поморья напомнил: в прошлом году на встрече с Президентом России он представил предложение Архангельской области о компенсации затрат малому и среднему бизнесу через механизм установления пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

— По итогам встречи Президент поручил Правительству России произвести соответствующие расчёты. На сегодняшний день этот документ в стадии доработки, – рассказал глава региона.

Сибирь и Коми поддержали Архангельск

В ходе обсуждения в поддержку инициативы о компенсации бизнесу северных льгот выступили полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Предложение Игоря Орлова также поддержали представители делового сообщества: председатель регионального отделения всероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Антуфьев, директор ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов, гендиректор АО «Архангельскгеолдобыча» Александр Мартинович.

Решать комплексно, действовать сообща



Как отметил Дмитрий Рогозин, отношение к арктическим территориям стало меняться после того, как Президент России Владимир Путин жёстко поставил вопрос: «Арктика – это наше!».

— Нашей Арктика должна стать не формально, а по сути, – подчеркнул российский вице-премьер. – В рамках работы Государственной комиссии по вопросам развития Арктики эта тема рассматривается как мега-проект, требующий комплексного подхода.

Он пояснил: есть ряд крупных проектов, которые становятся визитной карточкой Арктики, в том числе Северный морской путь, обладающий уникальными транзитными возможностями, и связанные с ним проекты освоения месторождений арктического шельфа. Если малый и средний бизнес окажется внутри этих проектов, он уже будет процветать.

— Ваши амбиции – правильные, – обратился Дмитрий Рогозин к Игорю Орлову. – Но проблема в том, что главы регионов – каждый сам по себе. Если мы говорим об Арктике, как о мега-проекте, то интересы жителей арктических территорий должны быть учтены в полной мере. Поэтому губернаторам необходимо объединиться в рамках работы госкомиссии и дальше действовать сообща: совместно обращаться в Правительство РФ и другие инстанции. Тогда всем будет понятно, что в решении того или иного вопроса заинтересован весь макрорегион.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области