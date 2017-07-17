Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Лесные инвестпроекты столицы Поморья – в федеральном приоритете

17 июля 16:45 80-летие Архангельской областиМайские указы Президента Промышленность Архангельск Инвестиции Леспром
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Новый мощный импульс получил лесопромышленный комплекс Архангельска. В течение нескольких дней июля Минпромторг России включил во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов сразу два инвестпроекта столицы Поморья.

На этом акцентировал внимание губернатор Архангельской области Игорь Орлов на оперативном совещании в правительстве региона 17 июля.

Приоритетными признаны проекты:

Губернатор подчеркнул: объёмы инвестиций «Поморской лесопильной компании» составят 11 млрд рублей, «Лесозавода 25» – 4,2 млрд рублей:

«И это всё – в Архангельске! Это – новые высокопроизводительные рабочие места и внедрение наилучших передовых технологий в целях развития глубокой переработки древесины».

Игорь Орлов напомнил: когда встал вопрос о закрытии  Соломбальского ЛДК, это было настоящей трагедией для жителей города.

Но благодаря взаимодействию власти и ответственного бизнеса завод получил «вторую жизнь».

В феврале этого года «Поморская лесопильная компания» презентовала губернатору проект по строительству современного лесоперерабатывающего комплекса, что стало основой для возвращения Соломбальского ЛДК.

Идею сохранить имя завода, который в советские времена благодаря труду северян славился на всю страну, внёс Игорь Орлов:

«Это будет лучшим подарком жителям в год 80-летия Архангельской области».

Отметка в 40 миллиардов пройдена

Предложение губернатора было поддержано инвестором, собственником «Поморской лесопильной компании» Романом Авдеевым:

«Сохранение имени Соломбальского ЛДК – знаковая инициатива. Мы построим комплекс на уровне самых современных технологий, за который нам не будет стыдно».

В соответствии с планом реализации инвестпроекта, к 2021 году лесоперерабатывающий комплекс должен выйти на полную мощность, производя 774 тысячи кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год.

В общей сложности здесь будет создано более 1600 высокотехнологичных рабочих мест.

Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса ЗАО «Лесозавод 25» в Маймаксе предусматривает создание современного производства мощностью 250 тысяч кубометров пиломатериалов в год.

Здесь дополнительно создадут более 500 высокотехнологичных рабочих мест.

В завершение Игорь Орлов отметил:

«Помимо двух новых, ещё восемь инвестпроектов Архангельской области включены во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Вложения в основные фонды предприятий ЛПК за последние десять лет превысили отметку в 40 миллиардов рублей».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

17 июля

Лес­ные инвестпро­ек­ты сто­лицы Поморья – в феде­раль­ном прио­ри­те­те

17 июля

Игорь Орлов: «На туше­нии лес­ного пожара в Мезе­ни предп­ри­няли дейс­тве­нные меры»

17 июля

В тор­жеств­ах, посвящ­ён­ных 75-ле­тию Соло­вец­кой школы юнг, при­мут учас­тие 20 её выпуск­ни­ков

15 июля

60 лет в строю

14 июля

В аван­гарде рос­сийско­го космоса

14 июля

Игорь Орлов при­мет учас­тие в круп­нейш­их сель­скохо­зяйс­тве­нных празд­ни­ках на юге области

13 июля

Перс­пе­ктивы раз­ви­тия малой роди­ны вели­кого уче­ного обсужда­ют­ся в пра­витель­стве области

10 июля

Встре­ча с гла­вой Шен­курско­го райо­на: в прио­ри­те­те – загото­витель­ная кам­па­ния, стро­итель­ство дорог и жилья

10 июля

Игорь Орлов: «Пле­сец­кая биб­ли­оте­ка не дол­жна ока­зать­ся «на задворк­ах»

9 июля

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём рыбака

3 июля

Ири­на Бажа­нова: «Раз­ви­тие аквакуль­туры дол­жно стать одним из прио­ри­те­тов рыб­ной отрасли Поморья»

1 июля

Глава Поморья поздра­вил работ­ни­ков потребко­опе­ра­ции с Меж­дуна­род­ным днём коопер­ати­вов

29 июня

Игорь Орлов поздра­вил кораб­лестро­ите­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

29 июня

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «Новый атлас Поморья – для ныне живу­щих и буду­щих поколе­ний»

27 июня

Архан­гель­ская область и спор­тив­ное общество «Дина­мо» возоб­новля­ют сов­мест­ную работу

27 июня

Игорь Орлов дал ряд поруче­ний по ито­гам рабо­чей поез­дки в Верх­не­тоем­ский район

27 июня

Свой дом у Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки дол­жен появиться до конца этого года

26 июня

На съез­де Союза горо­дов воин­ской славы под­вели итоги рабо­ты в 2016 году

26 июня

Поморье начи­на­ет сот­рудни­чес­тво с Фон­дом Андрея Пер­воз­ван­ного

Похожие новости

17 июля Губернатор

Лес­ные инвестпро­ек­ты сто­лицы Поморья – в феде­раль­ном прио­ри­те­те

13 июля Районы

Мар­гари­тин­ская ярмарка: интегра­ция народ­ных про­мыс­лов в экономику

29 июня Губернатор

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «Новый атлас Поморья – для ныне живу­щих и буду­щих поколе­ний»

24 июня Районы

Игорь Орлов поздра­вил верх­не­тоем­цев с 880-лети­ем села

23 июня Общество

Боль­шому гид­рогра­фич­ес­кому кате­ру прис­во­или имя «Все­во­лод Воробьёв»

16 июня Образование

В Архан­гель­ской области стар­то­вал кон­курс сту­ден­ческ­их работ в честь Бори­са Розинга

16 июня Общество

Стены областно­го Дома моло­дежи укра­сят юби­лей­ные граффити

13 июня Культура

В подарок к юби­лею: изданы уни­каль­ные книги об исто­рии Архан­гель­ской области

7 июня Общество

«Дети рису­ют мир»: выставка, посвящ­ён­ная юби­лею области, откро­ет­ся в Москве

6 июня Районы

У ста­рин­ного Пинежья – три «столицы»

2 июня Общество

Самый «сол­нечный» фес­тиваль стар­то­вал в сто­лице Поморья

1 июня Общество

Время кани­кул: в Архан­гель­ске стар­то­вал сезон лет­них площадок

30 мая Общество

Пер­вый шпунт!

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия