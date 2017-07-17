Новый мощный импульс получил лесопромышленный комплекс Архангельска. В течение нескольких дней июля Минпромторг России включил во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов сразу два инвестпроекта столицы Поморья.

На этом акцентировал внимание губернатор Архангельской области Игорь Орлов на оперативном совещании в правительстве региона 17 июля.

Приоритетными признаны проекты:

Губернатор подчеркнул: объёмы инвестиций «Поморской лесопильной компании» составят 11 млрд рублей, «Лесозавода 25» – 4,2 млрд рублей:

«И это всё – в Архангельске! Это – новые высокопроизводительные рабочие места и внедрение наилучших передовых технологий в целях развития глубокой переработки древесины».

Игорь Орлов напомнил: когда встал вопрос о закрытии Соломбальского ЛДК, это было настоящей трагедией для жителей города.

Но благодаря взаимодействию власти и ответственного бизнеса завод получил «вторую жизнь».

В феврале этого года «Поморская лесопильная компания» презентовала губернатору проект по строительству современного лесоперерабатывающего комплекса, что стало основой для возвращения Соломбальского ЛДК.

Идею сохранить имя завода, который в советские времена благодаря труду северян славился на всю страну, внёс Игорь Орлов:

«Это будет лучшим подарком жителям в год 80-летия Архангельской области».

Отметка в 40 миллиардов пройдена

Предложение губернатора было поддержано инвестором, собственником «Поморской лесопильной компании» Романом Авдеевым:

«Сохранение имени Соломбальского ЛДК – знаковая инициатива. Мы построим комплекс на уровне самых современных технологий, за который нам не будет стыдно».

В соответствии с планом реализации инвестпроекта, к 2021 году лесоперерабатывающий комплекс должен выйти на полную мощность, производя 774 тысячи кубометров пиломатериалов и 150 тысяч тонн топливных гранул в год.

В общей сложности здесь будет создано более 1600 высокотехнологичных рабочих мест.

Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса ЗАО «Лесозавод 25» в Маймаксе предусматривает создание современного производства мощностью 250 тысяч кубометров пиломатериалов в год.

Здесь дополнительно создадут более 500 высокотехнологичных рабочих мест.

В завершение Игорь Орлов отметил:

«Помимо двух новых, ещё восемь инвестпроектов Архангельской области включены во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Вложения в основные фонды предприятий ЛПК за последние десять лет превысили отметку в 40 миллиардов рублей».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области