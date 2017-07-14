От имени и поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев поздравил с четвертьвековым юбилеем ветеранов, трудовой коллектив и руководство акционерного общества «Севералмаз».

Алмазодобывающее предприятие играет важнейшую роль в экономической и социальной жизни региона.

«Севералмаз» – одно из самых молодых предприятий горнодобывающей отрасли нашей страны. Оно создано для освоения крупнейшего в Европе месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова, состоящего из шести кимберлитовых трубок с совокупными балансовыми запасами в 355 миллионов тонн руды и 200 миллионов карат алмазов.

Становление предприятия шло в непростые 90-е годы. В сентябре 2003 года начались вскрышные работы на кимберлитовой трубке «Архангельская».

Промышленная добыча алмазов началась в июне 2005 года с вводом в эксплуатацию первой очереди Ломоносовского горно-обогатительного комбината.

Сегодня комбинат ежегодно обрабатывает более 4 миллионов тонн алмазосодержащей руды, извлекается почти 2,2 миллиона карат алмазов.

Только в 2016 году в бюджет Архангельской области предприятие перечислило более 1 миллиарда рублей в качестве налога на добычу драгоценных камней. Весом вклад предприятия и в реализацию социальных проектов.

Сегодня в «Севералмазе» трудится 1 600 человек, средняя заработная плата составляет 69 тысяч рублей.

— История предприятия отражает общую летопись становления и развития алмазодобывающей отрасли на Европейском Севере, – отметил Алексей Алсуфьев, выступая на торжественном вечере. – Успешное освоение Ломоносовского месторождения убедительно доказывает верность традициям нескольких поколений геологов, геофизиков, буровиков, представителей других профессий, внёсших значительный вклад в создание мощной ресурсной базы региона.

В планах предприятия – закрепление и улучшение показателей. В частности, принята концепция дальнейшего развития Ломоносовского горно-обогатительного комбината, подготовлен календарный план горных работ на ближайшие годы.

— Первая четверть века, подтвердившая высокую эффективность работы работы «Севералмаза», позади. Примите искреннюю благодарность за колоссальный вклад в развитие отрасли. Уверен, что главные достижения в работе компании на благо Архангельской области и российской Арктики еще впереди, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области