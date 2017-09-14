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ГТРК «Поморье» переходит на цифровой формат

14 сентября 18:15 Информация и связь Инновации

В Архангельской области в тестовом режиме запущена трансляция программ ГТРК «Поморье» на телевизионных каналах «Россия 1» и «Россия 24» и «Радио России» в составе сигнала первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения и радио.

В связи с тем, что новое оборудование для приёма со спутника цифрового сигнала с региональными вставками необходимо установить на всех 75 передающих цифровых станциях, расположенных на территории Архангельской области, процесс этот по объективным причинам займёт некоторое время.

Однако, уже на данный момент качество цифрового изображения программ «Поморья» смогли оценить более половины жителей региона.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, к концу сентября 2017 года общероссийские обязательные теле- и радио каналы с региональными врезками смогут принимать более 95 % жителей региона.

– И, что немаловажно, жители глубинки получили возможность принимать на своих телевизорах не одну–две программы, а 10 программ в отличном качестве, причём совершенно бесплатно, – сказал Николай Родичев.

Работы по установке и настройке оборудования ввода региональных вставок начались в августе 2017 года.

На данный момент включены 26 передатчиков, охват  составляет 67,12 % населения (Архангельск, Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Пинежский, Ленский, Котласский, Вилегодский, Верхнетоемский, Красноборский районы, частично – Приморский, Холмогорский и Виноградовский районы).

К 15 сентября будет работать 50 передатчиков, охват составит 80,12 % (Холмогорский, Виноградовский, Устьянский, Коношский, Шенкурский районы, частично – Вельский. Окончание работ запланировано на 30 сентября 2017 года.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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