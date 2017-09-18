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Приём работ на конкурс социальной рекламы «Импульс» продлён до 16 октября

18 сентября 13:45

Конкурс, организованный МИА «Россия сегодня», призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам и вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень.

В жюри конкурса входят представители федеральных органов государственной власти, лидеры рекламной индустрии России, СМИ, деятели искусства, науки, эксперты в области государственных коммуникаций и медиа. Председатель жюри – генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

В 2017 году к участию в конкурсе «Импульс» приглашены не только представители России, но и Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдавии, Армении, Узбекистана, Украины, Эстонии.

К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также  учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года.

Заявки принимаются до 18 сентября 2017 года на официальном сайте конкурса. Положение о конкурсе доступно по ссылке.

Победителей и призёров определят в семи основных и трёх специальных номинациях.

Основные номинации:

  • лучшая видеореклама;
  • лучшая аудиореклама;
  • лучшая наружная реклама;
  • лучшая интернет-реклама;
  • лучший плакат;
  • лучший буклет;
  • лучшая рекламная кампания.

Специальные номинации:

  • «Трендсеттер года» (победитель избирается большинством голосов членов жюри из лучших работ, заявленных на конкурс во всех номинациях);
  • «Признание Интернета» (победитель определяется пользователями интернета путем открытого голосования на официальном сайте конкурса);
  • «Наш характер» (победитель избирается большинством голосов членов жюри из лучших работ, заявленных на конкурс во всех номинациях).

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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