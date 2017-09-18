Приём работ на конкурс социальной рекламы «Импульс» продлён до 16 октября

Конкурс, организованный МИА «Россия сегодня», призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам и вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень.
В жюри конкурса входят представители федеральных органов государственной власти, лидеры рекламной индустрии России, СМИ, деятели искусства, науки, эксперты в области государственных коммуникаций и медиа. Председатель жюри – генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
В 2017 году к участию в конкурсе «Импульс» приглашены не только представители России, но и Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Литвы, Молдавии, Армении, Узбекистана, Украины, Эстонии.
К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года.
Заявки принимаются до 18 сентября 2017 года на официальном сайте конкурса. Положение о конкурсе доступно по ссылке.
Победителей и призёров определят в семи основных и трёх специальных номинациях.
Основные номинации:
Специальные номинации: