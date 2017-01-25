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День российского студенчества отмечает молодёжь Поморья

25 января 12:00

25 января –профессиональный праздник всех студентов нашей страны. Своё официальное название – День российского студенчества – он получил в 2005 году. 

Впрочем, история праздника имеет гораздо более глубокие корни. Началась она в 1755 году с указа императрицы Елизаветы Петровны «Об учреждении Московского университета». 

Этот высочайший указ стал венцом усилий Михаила Васильевича Ломоносова
и его соратников по созданию в России первого университета, который был образован из двух гимназий. Знаковую роль в этом решении императрицы сыграл генерал-адъютант и меценат Иван Иванович Шувалов, бывший в то время фаворитом императрицы Елизаветы I.

Всероссийскую известность день студентов приобрел после другого указа, в котором уже Николай I повелевал праздновать 25 января именно как дату появления в стране первого высшего учебного заведения.

Неразрывно этот день связан и с именем святой мученицы Татьяны, которую  еще с XVIII века в России считают покровительницей всех студентов.

Студенты Архангельской области отмечают сегодня свой праздник различными акциями и флэшмобами. Свои поздравления тем, кто выбрал путь к знаниям, направил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко:

Министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.«В нашем регионе сосредоточено достаточно большое количество высших и средних профессиональных образовательных организаций. Они предоставляют широкий выбор для профессионального будущего. Главный студенческий праздник совпадает со временем окончания зимней сессии, что лишь добавляет положительных эмоций тем, кто успешно прошёл традиционно непростое испытание зачётами и экзаменами. Пусть вам сопутствует удача не только во время сессий, пусть сбудутся ваши мечты и пусть сегодняшний праздник пройдёт ярко и интересно. И, конечно, позвольте пожелать тем, кто ещё сдаёт экзамены: «Ни пуха ни пера!»

Стоит отметить, что 25 января Министерство образования и науки РФ совместно с ведущими молодёжными организациями запустило флэшмоб, посвящённый Дню российского студенчества. Молодым людям предлагается опубликовать фотографии с торжеств, сопроводив их хештегами #Деньстудента2017 и #Татьяниндень2017. Лучшие снимки появятся в социальных сетях Минобрнауки РФ.

Министерство образования и науки Архангельской области

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