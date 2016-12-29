В деревне Пятково открылся отдельный пост добровольной пожарной охраны Холмогорского района.

Зто уже одиннадцатое добровольческое формирование пожарно-спасательной службы в районе.

Руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александр Уваров пояснил, что новый пост «прикрывает» не только Пятково, но и целый ряд деревень, расположенных вдоль трассы М-8 – от Большой Товры до Пухтаковки.

По его словам, идею районного отряда ГПС № 16 об организации территориального подразделения добровольной пожарной охраны, которое защитило бы неприкрытые прежде деревни, поддержал глава МО «Матигорское» Алексей Короткий.

Организационные и строительные работы велись почти полгода. Теперь в штате учреждения 5 добровольцев. На боевом дежурстве в теплом гаражном боксе, перестроенном из заброшенной котельной, находится автоцистерна на шасси ЗИЛ-131 емкостью 2700 литров.

— Сложно в наше время найти тех, кто согласен работать безвозмездно. Но личный пример добровольцев показывает, что земля не оскудела инициативными и совестливыми людьми, готовыми трудиться ради сохранения своего жилья и родной деревни, – подчеркнул директор добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района», заместитель начальника отряда ГПС № 16 Игорь Точилов.

Он добавил, что помимо этого в Холмогорах открылся учебный центр «Пожарно-спасательной службы Холмогорского района».

– Он позволит обучать добровольных пожарных, станет местом проведения инструктажей для наших руководителей по вопросам противопожарной защиты. Мы видим большие перспективы в этом центре. Получать обучение здесь, на месте, без выезда в Архангельск – гораздо удобнее, – отметила глава Холмогорского района Наталья Большакова.

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области