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Пять проектов разработали молодые лидеры Поморья на форуме «Команда 29. Юниор»

4 июля 16:00 Молодежь

В течение четырёх дней в лагере «Северный Артек» в Холмогорском районе более 70 школьников учились азам проектного менеджмента. Представители Дома молодёжи и Корпорации развития Архангельской области рассказали, как правильно составить смету или «дорожную карту», у кого попросить партнёрскую или информационную поддержку.

Руководитель профильной смены, директор центра социальных инноваций «Открытая идея» Светлана Пачина подчеркнула:

«Сегодня проектное мышление – это обязательная компетенция активных, самостоятельных, взрослых людей. Для будущих лидеров это очень важно. Участникам предоставлялась возможность самим планировать, самим придумывать, находить способы решения тех или иных проблем. Для многих ребят это был первый опыт проектной деятельности».

В марте этого года в рамках «Startup Tour 2017» губернатор Игорь Орлов дал поручение Корпорации развития Архангельской области и региональному министерству экономического развития подключиться к разработке проекта по обучению школьников азам предпринимательства в рамках программ дополнительного образования.Организаторы разделили участников форума на три направления: «Городская среда», «Объединяющие мероприятия» и «Молодёжные СМИ».

Группы разработали пять проектов разной направленности.

«Хитом» стала экологическая тема. Один из проектов под названием «Парк «Вторая жизнь», который юные разработчики предлагают расположить в Онеге, должен быть изготовлен из вторсырья. Многофункциональный парк под названием «Таёжный уголок» предложили создать и в Коношском районе. А на Пинежье ребята собираются провести большой экологический фестиваль с привлечением гостей из других муниципальных образований

Участники «Команды 29. Юниор» коснулись и такой важной темы, как повышение квалификации для организаторов различных мероприятий. Ребята планируют провести школу актива «М2М», где расскажут, как привлечь к событию представителей органов власти, бизнес и общественные организации.

Инициативная группа направления «Молодёжное СМИ» планирует в июле 2018 года провести областной форум для начинающих медийщиков. В нём смогут принять участие, как молодёжные журналистские объединения, так и начинающие блоггеры и любители делать короткие видеоролики.

— Это было действительно здорово! – поделился один из участников форума Максим Грязев. – От модераторов исходила живая энергетика и доброжелательность. Очень понравилось работать с незнакомыми людьми, которые позже стали любимой командой. Если бы была возможность, я бы прожил эту сессию ещё раз.

Сейчас ребята активно готовятся к финалу областного конкурса лидеров детских и молодёжных общественных объединений Архангельской области «Лидер XXI века». Победитель отправится на всероссийский финал в Казань.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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