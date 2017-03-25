Пятый чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл» стартует в Архангельской области

1 апреля стартует пятый чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл». Мероприятие продлится до 23 апреля. В Год экологии чемпионат впервые получил статус областного: его поддержали восемь муниципалитетов Поморья.

Жители области будут соревноваться в количестве собранных макулатуры, пластика и батареек. Приём будут осуществлять волонтеры на специально организованных пунктах. Организаторами чемпионата выступает молодежная экологическая организация «Этас» при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию.

Председатель организации Анастасия Кочнева пояснила: одна из главных задач фестиваля – развитие системы раздельного сбора отходов как решение проблемы переполнения городских свалок и замусоривания улиц.

— Нам важны не собранные килограммы, а количество людей, которые осознали проблему и начали участвовать в проекте по раздельному сбору отходов. В Соревнование пройдет в трёх номинациях: макулатура, пластик, батарейки«ЭкоБатле» могут принять участие, как индивидуальные участники, так и команды, – сказала Анастасия Кочнева.

В Архангельске одной из площадок стал областной Дом молодежи. Волонтеры будут принимать вторсырье по выходным с 14 до 17 часов.

Подведение итогов и награждение победителей экологической битвы состоится 28 апреля.

Подробности – в группе чемпионата «Вконтакте» и официальной группе экологической организации «Этас».

Добавим, что в Архангельске переработкой вторсырья занимается мусороперерабатывающий комбинат. В прошлом году было переработано более 300 тонн вторсырья и установлено 250 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области