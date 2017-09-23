Развитие кластерных проектов Поморья: своевременно получать инструменты поддержки

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и директор Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков Андрей Шпиленко подписали соглашение о сотрудничестве в целях поддержки предпринимателей Поморья, реализующих совместные кластерные проекты.

Событие состоялось в рамках одного из ключевых мероприятий деловой программы Маргаритинской ярмарки – на подведении итогов стратегической сессии «Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного производства. Меры государственной поддержки».

Игорь Орлов отметил:

«Архангельская область – один из важнейших промышленных регионов России. Учитывая задачи и перспективы, связанные с развитием Арктической зоны РФ, необходимо должным образом относиться к тем направлениям, на которых акцентирует внимание федеральный центр».

В числе безусловных приоритетов – развитие промышленных кластеров и технопарков.

— Сотрудничество с ассоциацией – это возможность «сверять часы» и своевременно получать опыт и инструменты поддержки, которые разрабатываются на федеральном уровне, – подчеркнул глава региона.

Механизм «одного окна»

Одной из значимых мер поддержки промышленных кластеров стало субсидирование бизнесу понесённых затрат в рамках реализации совместных кластерных проектов.

Механизм реализует Министерство промышленности и торговли РФ. При этом софинансирования со стороны региональных бюджетов не требуется.

— Этот механизм уникален тем, что позволяет бизнесу субсидировать понесённые затраты на реализацию совместных кластерных проектов на всех стадиях, включая разработку конструкторской документации, оплаты лизинговых платежей, систему менеджмента качества, подготовку специалистов, – рассказал Андрей Шпиленко.

Он отметил: по сути, это – «одно окно», позволяющее крупному предпринимательству активно инвестировать средства, а малому и среднему бизнесу – включаться в технологические цепочки.

— За последние полтора года Минпромторг России оказал участникам кластеров поддержку на общую сумму свыше миллиарда рублей, – констатировал директор ассоциации.

Однако претендентам было необходимо выполнить все требования, установленные соответствующим постановлением Правительства РФ. Каким образом это сделать – об этом шла речь в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки.

Подводя итоги этой работы, Андрей Шпиленко отметил:

«В течение двух дней мы работали с предпринимателями Архангельской области. Мы получили большое количество вопросов о том, как трактуется Минпромторгом России само понятие «промышленный кластер» и как реализуется механизм поддержки».

Эксперты пришли к выводу, что из всех кластеров Архангельской области претендовать на получение данной меры поддержки на сегодняшний день может только лесопромышленный кластер «ПоморИнноваЛес»».

Все условия выполнены

Директор ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес» Юрий Трубин поделился опытом.

Прежде всего, «ПоморИнноваЛес», базовым предприятием которого является Архангельский ЦБК, выполнил главное условие: в прошлом году он был включён в реестр промышленных кластеров Минпромторга России.

Но есть ещё два, не менее важных требования:

это должен быть совместный кластерный проект;



продукция, получаемая в результате проекта, должна носить импортозамещающий характер.



Оба условия выполнены. В рамках кластера реализуется совместный проект крупного и малого бизнеса по выпуску импортозамещающего оборудования для ЦБП.

«ПоморИнноваЛес» должен стать первым в регионе кластером, который получит субсидирование затрат в рамках механизма поддержки, реализуемого Минпромторгом России.

Формировать новые кластеры

На итоговом заседании Игорь Орлов акцентировал внимание на необходимости продолжения работы по формированию в регионе новых промышленных кластеров:

«В стадии становления находится биотехнологический кластер. Эволюционным образом развивается тема рыбопромышленного кластера, который в перспективе должен занять достойное место среди крупных экономических проектов региона».

Глава региона поставил задачу профильным ведомствам правительства области активизировать работу по этим направлениям и поручил своему заместителю по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктору Иконникову взять это вопрос на особый контроль.

Отдельное внимание было уделено судостроительному кластеру Поморья. Он создавался как инновационный кластер. Чтобы претендовать на эту меру поддержки, необходимо получить статус промышленного кластера.

Корпоративные лесные связи

В перспективе в лесной отрасли Поморья также не исключено появление новых промышленных кластеров.

Губернатор отметил, что Группа компаний «УЛК» и Группа компаний «Илим», не создав юридически кластеров, фактически проводят кластерную политику на территориях своего присутствия: вовлекают в технологические цепочки малый и средний бизнес, выстраивают тесные корпоративные связи с учреждениями образования и науки.

Игорь Орлов подчеркнул: создавать или нет в регионе новые лесные кластеры – выбор остаётся за компаниями.

В завершении мероприятия Андрей Шпиленко заверил: Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков готова оказывать предпринимательскому сообществу Поморья всю необходимую информационную, консультационную и методологическую помощь как в вопросах создания новых промышленных кластеров, так и в получении ими господдержки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области