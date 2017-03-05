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Соловецкий хоккей на валенках передаст эстафету первому областному чемпионату

5 марта 11:00 Соловки Спорт
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На Соловках прошел турнир по хоккею на валенках. Мероприятие проводится второй год и уже стало самым ярким и зрелищным спортивным праздником на архипелаге. Этот вид спорта  – любительский  и очень демократичный. Вместо коньков – валенки, вместо льда – снежное поле. Правила – как в русском хоккее, только таймы сокращены.

— Турнир по хоккею на валенках уже второй год подряд проводится на Соловках.  Это пропаганда здорового образа жизни,  спорта, и, безусловно, хорошее настроение, – поздравил всех с открытием спортивного состязания заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков.

За звание лучшей сражались четыре команды: сборная Соловков, регионального правительства, областного Собрания и Архангельского морского кадетского корпуса. 

Открыли счет в первой игре с  кадетами хозяева площадки. Команда Соловков во главе с капитаном — главой муниципального  образования Евгением Тютюковым – не оставила юнгашам  шансов на победу. Итоговый счёт составил 2:0.

Напряженной стала игра между командами регионального правительства и областного Собрания. Уже в первом тайме народные избранники  забили в ворота соперников четыре мяча. Однако затем представители правительства усилили атаку  и практически  сравняли  счет. Исход игры решился в последние минуты – 6:4 в пользу депутатов.

В зрелищном финальном поединке команды Соловков и народных избранников сыграли вничью: 2:2. Победителя определили по буллитам – 2:1 в пользу депутатского корпуса. 

— Пусть это не профессиональный спорт, но азарт, игра, соревнование. Победили все, поскольку турнир подарил и нам,  и болельщикам позитивные эмоции, – поделился впечатлениями капитан команды областного Собрания депутатов Юрий Сердюк.

Отметим, что хоккей на валенках вошел в программу зимних Арктических игр, которые пройдут на полях международного форума «Арктика —территория диалога».

— Хоккей на валенках набирает популярность. В настоящее время в Архангельской области стартует первый чемпионат по этому виду спорта, который вошел в программу зимних Арктических игр, – подчеркнул руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Игры — возможность представить в рамках форума наиболее востребованные на Севере зимние виды спорта.

Турнир стал кульминацией спортивного праздника «Соловецкие Сполохи», который проходил на архипелаге с 3 по 5 марта.

Для местных жителей были организованы мастер-классы по фигурному катанию и хоккею с мячом, «Веселые старты». В рамках мероприятия на Соловках также прошёл круглый стол, где обсуждались вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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