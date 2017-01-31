Изменился порядок предоставления работодателями вакансий в службу занятости

С 1 января 2017 года работодатель, ежемесячно размещающий информацию о вакансиях на портале «Работа в России», считается исполнившим требования закона «О занятости». Кроме того, теперь можно не подавать сведения об отсутствии вакансий.

Напомним, согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации», который действует с 1991 года, работодатели обязаны ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В случае непредставления информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также при нарушении сроков представления информации работодатели несут административную ответственность согласно статьи 19.7 КоАП.

Согласно изменениям, вступившим в силу в начале этого года, размещение информации о вакансиях на федеральном портале «Работа в России» приравнивается к предоставлению сведений в органы службы занятости.

Отметим, что в 2016 году министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области было выявлено одно нарушение работодателем обязанности по ежемесячному представлению информации о наличии свободных рабочих мест в органы службы занятости населения. Информация о вакансиях была размещена на официальном сайте работодателя, на сайтах по поиску работы и в печатных изданиях. Однако указанные сведения не были предоставлены в центр занятости.

В отношении данного работодателя министерством составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП. Постановлением мирового судьи работодатель признан виновным в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде предупреждения.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области