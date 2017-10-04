В Доме молодежи откроют «Выставку героев» в честь 80-летия Архангельской области

5 октября в 17:30 состоится открытие фотовыставки, которая познакомит горожан с героями Великой Отечественной войны Архангельской области.

На выставке будут представлены фотографии наших земляков, совершивших подвиги в дни войны. Также гостям мероприятия покажут обмундирование советского солдата, которое предоставил центр «Патриот». Здесь расскажут о винтовке Мосина, пистолете-пулемете Шпагина и ручной гранате Ф-1.

В рамках выставки гости смогут прочитать книги о военной тематике из библиотеки имени Н.А. Добролюбова, а также посмотреть фильм о военных годах Архангельска.

Посетить выставку приглашают организованные группы от 10 человек. Записаться можно по телефону: 8 (8182) 21-47-30. Выставка будет работать до 29 октября.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области