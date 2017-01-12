Семьи Поморья приглашают принять участие в областной игре «Звёздный клуб»

В феврале стартует игра «Звёздный клуб» для объединений молодых семей, действующих по всей Архангельской области.

Основной этап игры начинается с 20 февраля, но заявки на участие в ней принимаются на электронную почту zvezdclub@mail.ru до 19 февраля.

Вместе с заявкой команда должна направить видеоролик «Визитная карточка» в формате wmv продолжительностью не более 3–5 минут, в котором должно быть: название клуба, его отличительная особенность и девиз.

В социальной сети «Вконтакте» создана специальная группа, где будут вывешиваться задания творческой, спортивной, интеллектуальной и социальной направленности и где можно найти всю необходимую информацию об игре.

Все участники получат памятные подарки и благодарности, а победитель будет отмечен призом, дипломом и кубком. Игра организована областным «Центром поддержки молодой семьи».

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи».