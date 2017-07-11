Бизнес-омбудсмен и МФЦ: сотрудничество на благо предпринимателей Поморья

Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и исполняющий обязанности директора ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Дмитрий Баландин обсудили аспекты сотрудничества в целях поддержки предпринимательства.

В настоящее время Архангельское региональное отделение МФЦ имеет в своей структуре 30 постоянно действующих обособленных подразделений, сотрудники которых также осуществляют приём и выдачу документов вне отделения (в поселениях).



Дмитрий Баландин отметил, что кроме стандартных окон по обслуживанию заявителей в отделениях работают специализированные окна для предпринимателей. МФЦ предоставляет более восьмидесяти федеральных, областных и муниципальных услуг, имеющих отношение к организации и развитию своего дела.

Отметим, что в рамках действующего соглашения о взаимодействии между правозащитным институтом и многофункциональным центром, специалисты МФЦ также принимают обращения и жалобы от субъектов Иван Кулявцев на личном примере убедился, что получать услуги в МФЦ по принципу «одного окна» – это удобнопредпринимательской деятельности с последующей передачей их на рассмотрение бизнес-омбудсмену.

— Наша совместная работа направлена на поддержку и защиту интересов предпринимателей, снижение административных барьеров, повышение доступности качественных услуг и информации для предпринимателей. Я убедился на личном примере, что получать услуги в МФЦ по принципу «одного окна» – это удобно, – подчеркнул Иван Кулявцев.

По словам Дмитрия Баландина, за первое полугодие 2017 года в МФЦ обратились более 1 750 представителей бизнеса по вопросам налоговой службы, также оказано более 400 информационных услуг по вопросам, относящимся к федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи была достигнута договоренность о содействии в информировании субъектов предпринимательской деятельности.

Так, при обращении в отделения МФЦ предприниматели смогут получить информацию о формах и способах защиты прав в институте уполномоченного, а при обращении к бизнес-омбудсмену – сведения о предоставлении необходимых услуг в МФЦ.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей