Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Бизнес-омбудсмен и МФЦ: сотрудничество на благо предпринимателей Поморья

11 июля 14:45 Майские указы Президента Бизнес Госуслуги

Бизнес-уполномоченный Иван Кулявцев и исполняющий обязанности директора ГАУ АО «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Дмитрий Баландин обсудили аспекты сотрудничества в целях поддержки предпринимательства.

В настоящее время Архангельское региональное отделение МФЦ имеет в своей структуре 30 постоянно действующих обособленных подразделений, сотрудники которых также осуществляют приём и выдачу документов вне отделения (в поселениях).

Дмитрий Баландин отметил, что кроме стандартных окон по обслуживанию заявителей в отделениях работают специализированные окна для предпринимателей. МФЦ предоставляет более восьмидесяти федеральных, областных и муниципальных услуг, имеющих отношение к организации и развитию своего дела.

Отметим, что в рамках действующего соглашения о взаимодействии между правозащитным институтом и многофункциональным центром, специалисты МФЦ также принимают обращения и жалобы от субъектов Иван Кулявцев на личном примере убедился, что получать услуги в МФЦ по принципу «одного окна» – это удобнопредпринимательской деятельности с последующей передачей их на рассмотрение бизнес-омбудсмену.

— Наша совместная работа направлена на поддержку и защиту интересов предпринимателей, снижение административных барьеров, повышение доступности качественных услуг и информации для предпринимателей. Я убедился на личном примере, что получать услуги в МФЦ по принципу «одного окна» – это удобно, – подчеркнул Иван Кулявцев.

По словам Дмитрия Баландина, за первое полугодие 2017 года в МФЦ обратились более 1 750 представителей бизнеса по вопросам налоговой службы, также оказано более 400 информационных услуг по вопросам, относящимся к федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи была достигнута договоренность о содействии в информировании субъектов предпринимательской деятельности.

Так, при обращении в отделения МФЦ предприниматели смогут получить информацию о формах и способах защиты прав в институте уполномоченного, а при обращении к бизнес-омбудсмену – сведения о предоставлении необходимых услуг в МФЦ.

Пресс-служба уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей

Экономика

11 июля

Биз­нес-ом­будс­мен и МФЦ: сот­рудни­чес­тво на благо предп­ри­ни­ма­те­лей Поморья

11 июля

Через комис­сии при Рос­ре­ес­тре кадаст­ро­вая стои­мость объек­тов нед­вижи­мос­ти в регио­не сни­жена на 34 %

6 июля

На новый уро­вень эко­но­ми­чес­кой сво­боды: про­вер­ки биз­неса – исходя из кате­го­рии рисков

5 июля

Все аспе­кты закуп­оч­ной дея­тель­нос­ти – для мало­го бизнеса

5 июля

Воп­росы тариф­ного регули­ро­ва­ния обсу­дят в Архан­гель­ске

4 июля

В Архан­гель­ске нача­лось стро­итель­ство сов­рем­ен­ного выстав­оч­ного центра

3 июля

Робо­тот­ех­ника: от детс­ко­го увлече­ния – к реаль­ной экономике

1 июля

Глава Поморья поздра­вил работ­ни­ков потребко­опе­ра­ции с Меж­дуна­род­ным днём коопер­ати­вов

30 июня

Сис­темные про­блемы рос­сийско­го биз­неса обсуди­ли в Ярославле

30 июня

Биз­нес-ом­будс­мен и замес­титель про­куро­ра области про­вели сов­местный приём новод­винск­их предп­ри­ни­ма­те­лей

29 июня

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво пред­лага­ет помеще­ния для мало­го бизнеса

28 июня

Иван Куляв­цев: «За­кон о вве­де­нии нало­га на иму­щес­тво органи­за­ций нужно дора­ботать с учё­том мне­ния бизнеса»

28 июня

Бюд­жет-2017: 688 мил­ли­онов допол­нитель­но на «май­ские» Указы

28 июня

Жите­ли Архан­гель­ской области познако­мят­ся с осно­вами предп­ри­ни­ма­тель­ской дея­тель­нос­ти

28 июня

Бан­ковс­кие услу­ги в Архан­гель­ской области ста­нут доступнее

28 июня

Леса высо­кой при­родо­ох­ран­ной цен­ности: нужен еди­ный подход

26 июня

С 1 июля измен­ят­ся цены на при­род­ный газ

26 июня

Се­мён Вуй­менк­ов: «Оцен­ка фак­тич­ес­кого воз­дейст­вия ведёт к повыше­нию качес­тва законов»

26 июня

Вне­шэ­ко­ном­банк начи­на­ет отбор сер­тифи­ци­ро­ван­ных менед­же­ров в Архан­гель­ской области

Похожие новости

11 июля Экономика

Биз­нес-ом­будс­мен и МФЦ: сот­рудни­чес­тво на благо предп­ри­ни­ма­те­лей Поморья

7 июля Соцзащита

Все учрежде­ния социаль­ной сферы про­хо­дят неза­виси­мую оцен­ку качес­тва ока­за­ния услуг

7 июля Промышленность

Феде­раль­ную под­дер­жку полу­чил ещё один про­ект в сфере ЛПК Поморья

5 июля Здоровье

В Поморье более мил­ли­она раз записа­лись на приём к врачу через элект­ро­нную регист­ра­туру

4 июля Промышленность

Лес­пром Поморья: объём экспо­рта рас­тёт за счёт про­дук­ции глу­бо­кой пере­раб­от­ки

30 июня ЖКХ

Ан­дрей Пота­шев: «Новые дома для пере­сел­ен­цев в Оксовс­ком будут сданы в срок»

28 июня Экономика

Бюд­жет-2017: 688 мил­ли­онов допол­нитель­но на «май­ские» Указы

28 июня Общество

Миха­ил Яков­лев: «Стро­итель­ство по про­грамме пере­селе­ния – под постоя­нным конт­ро­лем»

5 июня Губернатор

Портал госус­луг: дос­тупно и понят­но для каждого

15 мая Губернатор

Стро­итель­ство домов для рас­селе­ния «ава­рий­ки» – под кон­троль общест­вен­ни­ков и СМИ

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия