Четвёртый частный детский сад появился в Поморье

Котласский детский сад-центр развития ребёнка «Славный город» получил лицензию на право ведения образовательной деятельности. Он стал четвёртым частным садом, который начал работать на территории Архангельской области.

30 юных котлашан в возрасте от полутора до трёх лет получают здесь весь необходимый спектр услуг. Именно ориентир на самую младшую возрастную категорию выделяет проекты в сфере дошкольного образования, реализованные бизнесменами Поморья.

Устройство в сады детей, которым не исполнилось трёх лет, является одной из приоритетных задач в сфере регионального образования. Поэтому в развитии практики создания частных детских садов заинтересовано правительство Архангельской области.

Так, в 2016 году министерство образования и науки Поморья стало инициатором создания специальной дискуссионной площадки для предпринимателей, где представители бизнеса могут получить консультации непосредственно от специалистов органов власти. Такие встречи проходят регулярно.

— Создавая частный детский сад, предприниматели вправе рассчитывать на субсидирование определённых затрат. Кроме того, существуют варианты компенсации части родительской платы за посещение ребёнком такого дошкольного учреждения, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Глава ведомства напомнил и о работе региональных властей по развитию сети муниципальных детских садов. Так, в 2016 году в Архангельской области было открыто семь дошкольных организаций, создано 1600 новых мест.

Министерство образования и науки Архангельской области