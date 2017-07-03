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В ногу со временем: мобильное приложение разработано для абитуриентов САФУ

3 июля 14:45 Общество Инновации
Фото с сайта Северного (Арктического) федерального университета
Фото с сайта Северного (Арктического) федерального университета

Студенты Северного (Арктического) федерального университета
им. М.В. Ломоносова разработали мобильное приложение для абитуриентов, которые поступают в самый крупный вуз Поморья. Приложение позволяет просматривать подробную информацию о ходе приёмной кампании.

Интерфейс программы отображает наименования высших школ САФУ, необходимые вступительные испытания и рейтинги абитуриентов, подавших заявление на поступление.

Над мобильным проектом работали студенты II курса прикладного бакалавриата «Информационные системы и технологии» Анна Назарова, Мария Ремблевская, Анна Сорванова, Максим Данилов и Юрий Ануфриев.

По словам разработчиков, приложение можно установить на гаджеты с системой Android 5.0 и выше.

— Сейчас приложение работает только в пределах кампуса университета. Однако скоро будет открыт внешний доступ и абитуриенты смогут узнавать информацию о ходе приёмной кампании прямо из дома. Также мы хотим усовершенствовать программу, чтобы она могла работать и на основе гаджетов с системой
Android 4.0, – приводит слова одного из разработчиков приложения Анны Назаровой пресс-служба САФУ. 

Проект мобильного приложения для абитуриентов будет рекомендован для подачи заявки на участие в федеральной программе «Умник» Фонда содействия инновациям. Участие в ней позволяет получить грант в размере 500 тысяч рублей на два года на развитие инновационного продукта.

Министерство образования и науки Архангельской области

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