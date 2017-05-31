Многодетные семьи получили право на строительство многоквартирных домов

Многодетные семьи Поморья получили право строить не только индивидуальные, но и многоквартирные жилые дома. Но для этого им необходимо объединяться в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Об этом сообщила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва.

Соответствующие изменения в статьи 2.3 и 3 областного закона «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» были внесены на сессии областного Собрания депутатов 31 мая.

Напомним, разработчиком изменений выступило региональное министерство имущественных отношений.

По словам Ирины Ковалёвой, многодетная семья включается в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, в случае если она не реализовала своё право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка.

— ЖСК земельные участки будут предоставляться в безвозмездное пользование на период строительства, – уточнила министр. – После того, как дом будет введён в эксплуатацию и первая поселившаяся семья получит свидетельство о праве собственности на жилое помещение в этом доме, земельный участок автоматически переходит в собственность всех участников данного кооператива.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области