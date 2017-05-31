Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Многодетные семьи получили право на строительство многоквартирных домов

31 мая 16:15 Строительство Госимущество

Многодетные семьи Поморья получили право строить не только индивидуальные, но и многоквартирные жилые дома. Но для этого им необходимо объединяться в жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Об этом сообщила министр имущественных отношений Архангельской области Ирина Ковалёва.

Соответствующие изменения в статьи 2.3 и 3 областного закона «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» были внесены на сессии областного Собрания депутатов 31 мая.

Напомним, разработчиком изменений выступило региональное министерство имущественных отношений.

По словам Ирины Ковалёвой, многодетная семья включается в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, в случае если она не реализовала своё право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка.

— ЖСК земельные участки будут предоставляться в безвозмездное пользование на период строительства, – уточнила министр. – После того, как дом будет введён в эксплуатацию и первая поселившаяся семья получит свидетельство о праве собственности на жилое помещение в этом доме, земельный участок автоматически переходит в собственность всех участников данного кооператива.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

31 мая

Мно­год­ет­ные семьи получи­ли право на стро­итель­ство мно­гок­вар­тир­ных домов

31 мая

Поморье отмеча­ет 100-ле­тие со дня рож­де­ния Нины Мешко

31 мая

Завер­шено соз­да­ние Наци­ональ­ного атласа Арктики

31 мая

Акция «Выходи во двор играть» стар­ту­ет в День защиты детей

31 мая

Пер­вый все­рос­сийс­кий меди­цин­ский сту­дот­ряд сфор­миро­ван в Поморье

31 мая

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая

ЗАГСы Поморья гото­вят­ся к Дню защиты детей

30 мая

Стар­то­вал кон­курс для жур­на­лис­тов «Семья и буду­щее России»

30 мая

31 мая – Все­мир­ный день отказа от курения

30 мая

Лазер для резки льда будут испыты­вать на ледо­коле «Диксон»

30 мая

Преи­мущ­ес­тва сис­темы ГЛО­НАСС предс­та­вили на кон­фер­ен­ции мало­го и сред­него бизнеса

30 мая

Съезд глав муни­ципа­ли­те­тов Поморья начал рабо­ту в При­мор­ском районе

30 мая

Пер­вый шпунт!

30 мая

Урок безо­пас­ности для пас­сажи­ров пер­вого «детс­ко­го» поез­да прой­дёт на архан­гель­ском вокзале

30 мая

Сози­дая диа­лог: в Архан­гель­ске сос­то­ялась встре­ча свет­ской влас­ти и духо­венства

30 мая

Евге­ний Фомен­ко посе­тил Центр при­ро­до­поль­зова­ния и охраны окружа­ющей среды

30 мая

Вышел в свет V том Помор­ской энцикло­пе­дии «Горо­да, райо­ны, люди Архан­гель­ской области»

30 мая

Про­дол­жа­ет­ся регист­ра­ция на про­филь­ную смену «Коман­да 29. Юниор»

29 мая

В При­мор­ском райо­не про­шёл меж­наци­ональ­ный фес­тиваль культур

Похожие новости

31 мая Общество

Мно­год­ет­ные семьи получи­ли право на стро­итель­ство мно­гок­вар­тир­ных домов

30 мая Общество

Пер­вый шпунт!

24 мая Общество

Совет Феде­ра­ции под­дер­жал стро­итель­ство ново­го кор­пуса област­ной дет­ской больницы

19 мая Общество

Про­блемы обману­тых доль­щи­ков – на осо­бом конт­ро­ле влас­тей Поморья

17 мая Общество

В рам­ках выставки «Строй-Эк­спо» сос­тяза­лись свар­щики и плотники

16 мая Общество

Луч­шие свар­щики области сра­зят­ся за право защищать честь Поморья на все­рос­сийск­ом конкурсе

12 мая Общество

Стро­итель­ство пери­наталь­ного цен­тра – под конт­ро­лем регио­наль­ных и феде­раль­ных властей

12 мая Общество

Для стро­итель­ства жилья мно­год­ет­ным семьям в Поморье выделе­но более трёх с полови­ной тысяч участков

5 мая Общество

Реше­ние жилищ­ных про­блем мно­год­ет­ных семей обсуди­ли в пра­витель­ства региона

2 мая Экономика

ЖК «Дом на пло­щади»: потен­циаль­ный инвест­ор готов возоб­новить стро­итель­ство

14 апреля Общество

Ком­форт­ное жильё – на собст­вен­ном участке

12 апреля Губернатор

Игорь Орлов отве­тил на воп­росы жур­на­лис­тов «Вель­ских вестей»

12 мая Общество

Информа­ция о про­даже госу­дарст­вен­ного иму­щес­тва, нахо­дяще­гося в собст­вен­ности Архан­гель­ской области

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия