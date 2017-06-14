Иван Супрун завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по легкой атлетике среди глухих

В Саранске завершились чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди лиц с нарушением слуха (спорт глухих). В столице Мордовии соревновались 306 спортсменов из 40 регионов страны.

Легкоатлеты в течение трёх дней сражались за награды в различных дисциплинах.

На стартах отлично выступил спортсмен из Архангельской области Иван Супрун. В первый день соревнований северянин на дистанции 1500 метров занял четвёртое место и выполнил норматив «Мастер спорта», а в заключительный день соревнований на дистанции 3 000 метров завоевал серебряную медаль.

— Поздравляю Ивана с успешным выступлением! Надеюсь, в будущем он добьется ещё более впечатляющих побед на беговых дорожках, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области