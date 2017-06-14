Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Иван Супрун завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по легкой атлетике среди глухих

14 июня 14:45 Спорт

В Саранске завершились чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди лиц с нарушением слуха (спорт глухих). В столице Мордовии соревновались 306 спортсменов из 40 регионов страны.

Легкоатлеты в течение трёх дней сражались за награды в различных дисциплинах.

На стартах отлично выступил спортсмен из Архангельской области Иван Супрун. В первый день соревнований северянин на дистанции 1500 метров занял четвёртое место и выполнил норматив «Мастер спорта», а в заключительный день соревнований на дистанции 3 000 метров завоевал серебряную медаль.

— Поздравляю Ивана с успешным выступлением! Надеюсь, в будущем он добьется ещё более впечатляющих побед на беговых дорожках, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

14 июня

Неде­ля рос­сийско­го рит­ей­ла: борь­ба с «неле­гала­ми» и под­дер­жка доб­росо­вест­но­го бизнеса

14 июня

Выставка «Вой­на и мифы» в Архан­гель­ске будет рабо­тать ещё две недели

14 июня

Иван Суп­рун завое­вал сереб­ря­ную медаль на Чем­пи­она­те Рос­сии по лег­кой атлети­ке среди глухих

14 июня

На кос­модро­ме «Пле­сецк» откры­лись сорев­нова­ния «Шко­ла безо­пас­ности»

14 июня

Архан­гельск при­нима­ет меж­реги­ональ­ную кон­фер­ен­цию по органи­за­ции закупок

14 июня

В Поморье сни­зилось число ДТП и коли­чес­тво погиб­ших в авариях

14 июня

Сту­ден­чес­кие отряды Поморья откро­ют тре­тий тру­до­вой семестр

14 июня

22 июня для жите­лей Поморья сос­то­ит­ся День пра­во­вой помощи

14 июня

Пере­довые тех­ноло­гии по рабо­те с семья­ми и деть­ми предс­та­вят в Архан­гель­ске

13 июня

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся меж­реги­ональ­ная кон­фер­ен­ция по воп­ро­сам гос­заку­пок

13 июня

В День Рос­сии в Архан­гель­ске рабо­тали десят­ки спор­тивных площадок

13 июня

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся акция «День посад­ки леса»

13 июня

Севе­род­винс­кий школь­ник стал победи­те­лем Startup Village Junior в Москве

13 июня

«Архан­гель­ская область – all inclusive»: кон­курс для семей Поморья

13 июня

15 меда­лей завое­вала на пер­венстве мира по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья

13 июня

Участ­ни­ки «Коман­ды 29» зай­мутся город­ской сре­дой Онеги и про­движе­ни­ем госуслуг

13 июня

Эксперт: каж­дый из моно­горо­дов Архан­гель­ской области имеет потен­ци­ал для развития

12 июня

Стать граж­дани­ном – в День России!

12 июня

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

Похожие новости

14 июня Общество

Иван Суп­рун завое­вал сереб­ря­ную медаль на Чем­пи­она­те Рос­сии по лег­кой атлети­ке среди глухих

13 июня Общество

В День Рос­сии в Архан­гель­ске рабо­тали десят­ки спор­тивных площадок

13 июня Общество

15 меда­лей завое­вала на пер­венстве мира по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья

9 июня Общество

Архан­гель­ские школь­ники ока­зались луч­шими из команд СЗФО на меж­дуна­род­ном тур­нире «Белая ладья»

9 июня Общество

В Архан­гель­ске про­хо­дят «Пре­зи­дентс­кие сос­тяза­ния»

9 июня Общество

В День Рос­сии архан­гело­гор­од­цев ожи­да­ет широ­кая спор­тив­ная программа

8 июня Общество

Новый спор­тзал откры­лся в област­ном Доме молодёжи

7 июня Общество

У стрел­ков Архан­гель­ской области – девять медалей

6 июня Общество

На спор­тивн­ом празд­ни­ке «Доб­ро без гра­ниц» можно было сдать нормы ГТО

5 июня Общество

В Поморье прой­дут сорев­нова­ния юных спа­са­те­лей

5 июня Общество

На чем­пи­она­те СЗФО лег­ко­ат­леты Поморья завое­вали три медали

2 июня Общество

Стрел­ки из Архан­гель­ской области вновь вне кон­кур­ен­ции на Кубке России

2 июня Общество

В Архан­гель­ске про­хо­дит регио­наль­ный этап Пре­зи­дентск­их спор­тивных игр

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия