С 29 по 30 марта внимание всего мира будет приковано к Архангельску, где будет проходить главное арктическое событие года: форум «Арктика – территория диалога».

В мероприятии примут участие Президент России Владимир Путин, главы других государств, министры иностранных дел, главы субъектов РФ, депутаты всех уровней, а также представители научного сообщества и бизнеса.

Как на форуме о себе заявит Архангельская область и какие проекты презентуют другие регионы, рассказал губернатор Игорь Орлов в программе «Главная тема» на ГТРК «Поморье».

— В первую очередь наша задача – представить участникам форума наши проекты и идеи, направленные на развитие Арктической зоны РФ и, конечно, наши преимущества: опыт, умения и знания, которые будут ценными и полезными для всех, кто сегодня планирует осваивать Арктику, – подчеркнул Игорь Орлов.

Глава региона отметил, что Архангельская область крайне заинтересована в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких, как строительство Архангельского глубоководного порта, разработка Павловского месторождения на Новой Земле, строительство новых объектов для доставки грузов в Заполярье.

Говоря о планируемых соглашениях, Игорь Орлов заявил, что за каждым конкретным проектом стоят инвестиции в регион, а значит – новые рабочие места, инфраструктура, доходы в бюджет.

— Нам подтвердили условия соглашения по Павловскому месторождению между «Росатомом» и Архангельской областью. Речь идёт об инвестициях в объёме 27 миллиардов рублей. Второе соглашение, которое мы планируем подписать – с компанией «Россети». Оно тоже согласовано всеми сторонами и предполагает вложения в размере более четырёх миллиардов, – отметил Игорь Орлов.

Среди других крупных проектов, которые будут обсуждаться на форуме –трансрегиональная магистраль «Белкомур», проект комплексного развития Мурманского транспортного узла, строительство первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов», создание транснациональной линии связи в Арктике.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области