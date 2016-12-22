Подведены итоги тридцать первой сессии областного Собрания депутатов

Правовой департамент регионального правительства подвёл итоги декабрьской сессии АОСД. Рассмотрено 32 вопроса, в том числе 14 законопроектов, из которых 10 инициировано губернатором и правительством области. Во втором чтении принято 13 законопроектов, из них 9 внесено исполнительной властью.

В рамках «Правительственного часа» руководитель агентства по спорту Александр Кузнецов доложил о ходе внедрения на территории области Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Основное внимание – бюджету

Приняты областной бюджет и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.



В двух чтениях приняты изменения в областной бюджет на 2016 год, представленные министром финансов Еленой Усачевой.

Депутатами областного Собрания принят к сведению отчёт об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2016 года и отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за девять месяцев 2016 года.

Областным законом, который представила Елена Усачева, уточнены виды предпринимательской деятельности, относящиеся к бытовым услугам, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

На основе патента можно осуществлять такие виды предпринимательской активности при физкультурно-оздоровительной деятельности, как организация бань, душевых, саун и соляриев.

Изменено наименование предпринимательской деятельности «Изготовление мебели» на «Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения, изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения».

Елена Усачева отметила, что указанные изменения вступят в силу с 1 января 2017 года и создадут условия для получения индивидуальными предпринимателями патентов на соответствующие виды предпринимательской деятельности.

Совершенствуется лесное законодательство

В окончательной редакции приняты изменения в сфере оборота древесины на территории области, направленные на борьбу с незаконным лесопользованием, упорядочивание деятельности в данной сфере. Вводится реестр пунктов приема и отгрузки древесины, определена процедура включения в него таких пунктов.

Во втором чтении поддержаны изменения в порядок возврата машин со специализированной стоянки.

Забрать автомобиль со специализированной стоянки теперь можно будет уже после устранения причины его задержания, а оплатить услуги стоянки по транспортировке автомобиля посредством эвакуатора и его хранению позднее – в сроки, установленные региональным министерством транспорта.

Социальные вопросы не остаются без внимания

Принят в первом чтении представленный министром труда, занятости и социального развития Еленой Молчановой проект областного закона, направленный на совершенствование механизма предоставления мер социальной поддержки собственникам жилых помещений, достигших возраста семидесяти или восьмидесяти лет, связанных с компенсацией расходов таких граждан на уплату взноса на капитальный ремонт.

Законопроектом определяются понятия «одиноко проживающий неработающий собственник жилого помещения» и «неработающие граждане пенсионного возраста». Это позволит исключить неопределенность в применении областного закона при предоставлении мер социальной поддержки данным гражданам.

Изменения в установлении пенсии за выслугу лет

С 1 января 2017 года вступят в силу изменения в пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности и муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы. Для такой категории граждан вместо доплаты к страховой пенсии вводится пенсия за выслугу лет.

Установлена минимальная продолжительность стажа областной гражданской службы и муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет.

В 2017 году такой стаж составляет 15 лет и 6 месяцев и увеличивается из расчёта полгода стажа за каждый календарный год службы. В 2016 году и последующие годы стаж службы для установления пенсии за выслугу лет должен составлять 20 лет.

Пенсия за выслугу лет будет выплачиваться только лицам, уволенным по «невиновным» основаниям. При этом лица будут иметь право на пенсию за выслугу лет не только в связи с выходом на пенсию.



Директор правового департамента администрации Губернатора и Правительства области Игорь Андреечев в ходе своего выступления подчеркнул, что для лиц, уже имеющих право на пенсию за выслугу лет, но не получающих такую пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года, предусмотрены переходные положения, позволяющие сохранить им гарантию при определенных условиях.



Утверждена программа законопроектной работы областного Собрания депутатов на 2017 год, в которой предусмотрена разработка 40 законопроектов, из них 32 законопроекта должно быть подготовлено Губернатором и Правительством области.



Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области