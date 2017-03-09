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Продолжается регистрация на слёт социальных предпринимателей

9 марта 9:30 Общество

Слёт состоится в рамках деловой программы «Благовещенской ярмарки на Пинеге» 19 марта. 

Представители социального бизнеса обсудят вопросы повышения инвестиционной привлекательности Севера, возможности сохранения и развития традиционных промыслов и исторического наследия Поморья.

Планируется, что участие в работе слёта примут директор музея «Коломенская пастила» Наталья Никитина, руководитель дизайн-группы «Про-Образ» и основатель модного дома LENKARIN Лена Карин, директор дизайн-студии Wowhouse Денис Стуликов, директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер, исполнительный директор фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина.

— Роль социального предпринимательства сложно переоценить. Оно охватывает важнейшие направления, включает в себя работу с социально незащищенными группами граждан. В частности, к социальному предпринимательству относится и организация дошкольного и дополнительного образования детей, и проекты, направленные на формирование комфортных условий для жизни людей с ограниченными возможностями, и программы, позволяющие возродить традиционные промыслы, сохранить самобытность жителей региона, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Привлечение предпринимательства к реализации социально значимых проектов позволяет обеспечить более адресный подход, оперативно оказать необходимую поддержку жителям региона.

Регистрация доступна до 10 марта на официальной странице мероприятия.

Подобную информацию об условиях участия в слёте можно получить у регионального представителя фонда «Наше будущее» Светланы Бызовой по телефону: +7 921 819-91-31.

Министерство экономического развития Архангельской области

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