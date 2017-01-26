Александр Румянцев завоевал золото на Кубке России

В спортивном комплексе «Крылатское» в Москве стартовал IV этап Кубка России по конькобежному спорту.



Честь Архангельской области на представительных соревнованиях защищает спортсмен Регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта международного класса Александр Румянцев. В забеге на дистанции 5000 метров северянин завоевал золотую медаль.

Напомним, что на III этапе Кубка России Александр также завоевал «золото» на дистанциях пять и десять тысяч метров, а также второе место в забеге на 1500 метров. На этапе Кубка мира в голландском Херенвене наш спортсмен занял пятое место на дистанции 10000 метров.

— Поздравляю Александра с победой! Надеюсь, что он также успешно выступит на соревнованиях в феврале и марте, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Следующий этап Кубка России пройдёт в середине февраля в Кирове.

Агентство по спорту Архангельской области