Молодёжь области подведёт итоги 2016 года на традиционном губернаторском приёме

В рамках мероприятия, которое состоится 13 января в развлекательном комплексе «М33» в Архангельске, будут представлены итоги реализации государственной молодёжной политики в Поморье.

На приём соберутся делегации муниципальных образований, участники федеральных и региональных форумов, молодые журналисты и блогеры, участники и победители областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, молодые предприниматели, бойцы молодёжных трудовых отрядов и партнёры проектов.

В рамках мероприятия будут подведены итоги ежегодных конкурсов на соискание премий «Молодые таланты Поморья» и «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики в Архангельской области».

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв отметил:

«В 2016 году мы поддержали 146 молодёжных проектов на общую сумму 11 миллионов рублей. Открыто семь зональных центров патриотического воспитания. Успешно реализуются региональные программы по поддержке молодых предпринимателей и помощи молодым семьям. С будущего года Архангельская область станет традиционной площадкой для проведения форума «Арктика. Сделано в России».

Начало приёма в 17:00. Приглашается пресса.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области