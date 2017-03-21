Нащ конькобежец Александр Румянцев завоевал «золото» и «серебро» чемпионата России

В Челябинске завершился чемпионат России по конькобежному спорту.

Спортсмен РЦСП «Поморье», мастер спорта международного класса Александр Румянцев стал первым на дистанции 5 000 метров с результатом 6 минут 33,62 секунды и на 10 000 метров с результатом 13 минут 38,22 секунды.

В классическом многоборье он, набрав по сумме четырёх дистанций 156,896 очка, занял второе место.

Отметим, что этот год складывается для архангельского конькобежца очень успешно. Он несколько раз завоевывал медали, в том числе высшего достоинства, на этапах Кубка России. В начале марта в финале Кубка России в Москве Александр Румянцев пробежал 5 000 метров на «золото», а дистанцию 1 500 метров – на «бронзу».

Агентство по спорту Архангельской области