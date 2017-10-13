Актуальный диалог: руководители «районок» обсудили с главой региона перспективы развития территорий

Исполнение бюджета текущего года и работа органов местного самоуправления, перспективы газификации региона и развитие системы здравоохранения, старт отопительного сезона и значение роли куратора района – эти и другие важные темы обсуждались в ходе традиционной встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова с руководителями городских и районных государственных газет.

Стартовал диалог с приятного события. Игорь Орлов поздравил коллег с победой журналиста красноборской районной газеты «Знамя» Елены Юрьевой на всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля – Россия».

Как подчеркнул Игорь Орлов, эта победа – очередное подтверждение высокого профессионализма и востребованности районных газет у читателей.

Именно в «районках» находят своё отражение те процессы, которые непосредственно влияют на социально-экономическое развитие как отдельных территорий, так и области в целом: это и реализация инвестиционных процессов, и внедрение концессионной экономики, и строительство дорог – всё то, что в совокупности и называется «качество жизни».

Большое внимание в ходе встречи было уделено теме инвестиций. В частности, возобновлению программы газификации региона. Напомним, что по итогам встречи главы области с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в инвестиционную программу «Газпрома» включены мероприятия по реконструкции линейной части газопровода «Нюксеница – Архангельск», а также увеличению производительности ГРС-1 «Архангельск» и ГРС «Северодвинск». В целом же, речь идёт о проектно-изыскательских работах и начале строительства 12 объектов уже в 2018 году, в числе которых газопровод к Савинскому цементному заводу и поселку Савинский.

Кроме того, как отметил Игорь Орлов, принято принципиальное решение о подписании договора о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ПАО «Газпром», в рамках которого предусматривается реализация социально направленных проектов на территории Архангельской области. В их числе: строительство школы и канализационных очистных сооружений в поселке Приводино Котласского района, строительство детского сада и больницы в поселке Урдома Ленского района.

Отметим, что сама программа газификации по поручению Игоря Орлова будет опубликована в ближайшее время.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области