Продолжается отбор участников на молодёжный арктический форум

В Казанском федеральном университете на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий состоялся очередной очный отбор молодых специалистов, желающих принять участие в работе III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который пройдёт в Архангельске с 27 марта по 2 апреля.

Участниками отбора стали более 50 человек из Казани, Астрахани, Уфы и Тюмени, сообщает сайт Росмолодёжи.

Следующий очный отбор участников состоится 21 февраля в Новом Уренгое.

Уже прошли очные отборочные этапы в Архангельске, Владивостоке и Якутске. Всего будет отобрано 180 молодых специалистов из России и других стран, предметно занимающихся вопросами Арктики.

Напомним, III международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдёт в Архангельской области с 27 марта по 2 апреля. Он станет частью большого международного форума «Арктика – территория диалога», который также пройдет в эти дни в столице Поморья.

В основе образовательной программы форума – специально разработанный кейс, составленный совместно с партнёрами форума, деятельность которых связана с развитием Арктики.

В форуме примут участие федеральные министры, главы корпораций, академики РАН, ректоры ведущих университетов страны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области