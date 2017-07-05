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Социальные службы объединяются, чтобы решать вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

5 июля 17:15 Доступная среда

Вопросы обеспечения людей с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации рассмотрели на координационном совете по делам инвалидов в правительстве Архангельской области.

В заседании совета приняли участие представители пенсионного фонда, протезно-ортопедического предприятия, фонда социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы, министерств социального блока и общественных организаций.

Ежегодно через фонд социального страхования инвалиды получают около тысячи колясок, полутора тысяч слуховых аппаратов, трёх тысяч протезно-ортопедических изделий.

С каждым годом наращивается количество услуг по сурдопереводу. Так, в 2016 году инвалидам по слуху было предоставлено около семи тысяч часов.

В 2016 году на технические средства реабилитации региональным отделением фонда социального страхования направлено 243,6 миллиона рублей.

— Сегодня очень большая работа проводится по повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Все структуры не просто совершенствуют свою работу, а и объединяют усилия, чтобы эффективнее решать задачи. Так, например, началась работа над региональным перечнем технических средств реабилитации. Это сложный, трудоёмкий процесс, который потребует активного участия всех сторон.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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