Гости творческого марафона «Летний вечер в парке» смогут проверить свою финансовую грамотность

Культурный центр «Соломбала-Арт» уже четвертый год проводит творческий марафон «Летний вечер в парке». За это время проект стал своеобразной визитной карточкой Соломбалы.

В эту субботу, 1 июля, вечер «Попутного ветра в паруса» будет посвящён Дню работников речного и морского флота.

На площадке повышения финансовой грамотности, которая будет организована в сквере у культурного центра, соломбальцы узнают: как правильно выбрать банк, выгодно ли пользоваться услугами МФО, о чем нужно помнить при пользовании банковской картой, будут составлять «финансовые» анаграммы и строить «Стену финансовой защиты».



Маленькие гости будут собирать «финансовую» мозаику и фотографироваться с символом национальной программы повышения финансовой грамотности – большим зелёным терьером Фиником

Самых активных ждут призы с символикой региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Время работы площадки финансовой грамотности с 17:00 до 19:00.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области