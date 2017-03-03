Ситуацию со слухами о закрытии в посёлке Конево детского сада «Берёзка» прокомментировал глава Плесецкого района Алексей Сметанин.

— Хочу сразу заверить всех людей, взволнованных этой ситуацией: речи о закрытии детского сада, конечно же, не идёт, – подчеркнул глава района.

Он добавил, что обращение родителей и педагогов в средства массовой информации вызвано недостаточной разъяснительной работой ответственных лиц на местном уровне.

— Сегодня в Конёво работает два детских сада – «Берёзка» и «Колосок». Последний более современный, лучше оборудован. И мы прекрасно понимаем, что ситуация с наполняемостью детей в «Березке» когда-то придёт к логическому завершению. Но в настоящий момент, повторюсь, процесс закрытия учреждения абсолютно не обсуждается. И мы будем разговаривать об этом с людьми, – отметил Алексей Сметанин.

По словам главы района, часть родителей малышей из «Берёзки» решила перевести ребят в «Колосок». Это их право выбора. Однако у руководства «Берёзки» появились опасения, что из-за оттока дошколят садик могут закрыть.

­– К сожалению, детей в Конёво становится меньше. Этот факт мы никак изменить не можем. И чтобы принять их всех, на сегодня хватает детского сада «Колосок». Но это вопрос организационный, и мы не можем заставить других родителей покинуть «Берёзку» и ходить в «Колосок». То есть сегодня на лицо конфликт, требующий понимания ситуации и общения с людьми, – подчеркнул глава района.

Подводя итог, Алексей Сметанин отметил, что муниципалитет заинтересован не только в экономии денежных средств, но и в безопасности дошколят и педагогического коллектива.

– Понятно, что когда-нибудь деятельность детского сада «Берёзка» завершится. Ведь его здание деревянное и уже «в возрасте». Поэтому стоит отдать должное коллективу, который в таких условиях организует процесс воспитания детей, – резюмировал глава района.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области