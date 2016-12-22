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Старт Года экологии: общественность, власть и бизнес Поморья «сверили часы»

22 декабря 13:45 Районы Общество Архангельск Леспром Экология НКО Недра

По инициативе некоммерческих организаций Архангельской области в  правительстве региона состоялась экологическая конференция.

Организаторами выступили экологический консалтинговый центр, региональный общественный фонд «Биармия» и общественная природоохранная инспекция при поддержке министерства природных ресурсов и ЛПК, областного управления Росприроднадзора и общественного совета при минлеспроме региона.

Конференция стала дискуссионной площадкой, объединившей представителей власти, общественности, природоохранных структур и бизнес-сообщества.

Напомним, по указу Президента России 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. На открытии мероприятия заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников отметил:

«В рамках конференции мы даём символический старт Году экологии на территории Поморья. Проект регионального плана мероприятий подготовлен. Это – результат совместной работы областной и муниципальной властей, некоммерческих и общественных организаций, а также промышленных предприятий, которые выступают нашими партнёрами».

Он призвал всех участников конференции ещё раз внимательно изучить проект и высказать свои замечания и предложения

Запланировано более 100 мероприятий

Проект регионального плана Года экологии предусматривает более сотни мероприятий. Для каждой инициативы в документе предусмотрен свой раздел. Сформировано семь тематических блоков. Наиболее широко представлены «Экологическое просвещение и образование» и «ООПТ и животный мир».

Особое значение имеет раздел «Нормирование воздействия на окружающую среду», куда вошли предложения ПАО «Севералмаз», ОАО «Группа «Илим», АО «Архангельский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25».

В Год экологии бизнес готов внедрять инновационные технологии и проводить модернизацию своих производств в целях снижения воздействия на окружающую среду.

Напомним, в сентябре этого года на инвестиционном форуме в Сочи глава Минприроды России Сергей Донской, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров и заместитель гендиректора ОАО «Группа «Илим» Владимир Славуцкий подписали четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве.

В рамках реализации этого документа запланировано проведение в 2017 году мероприятий по модернизации и реконструкции систем очистки промышленных стоков и систем газоочистных сооружений филиала «Группы «Илим» в Коряжме.

«Нужен открытый диалог с жителями и арендаторами»

В ходе обсуждения проекта плана прозвучали не только новые идеи, но и критические замечания. Общественная организация «Этас» заявила, что в документе недостаточно внимания уделено созданию новых ООПТ регионального значения.

Речь идёт о Двинско-Пинежском заказнике (рабочее название «Верхнеюловский), работы по проектированию которого совместно с Баренцевоморским отделением Всемирного фонда дикой природы велись с 2011 года. Проектируемая ООПТ находится на территориях четырёх районов: Холмогорского, Пинежского, Виноградовского и Верхнетоемского.

Почему заказник не создан, и каковы перспективы решения вопроса, пояснил министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин:

«Дело в том, что более 70 процентов проектируемой территории находится в аренде у лесозаготовительных предприятий. Это арендаторы, которые добросовестно исполняют свои обязательства, в том числе по проведению лесохозяйственных мероприятий, включая противопожарное обустройство лесов. Поэтому у нас нет правовых оснований расторгнуть с ними договоры в одностороннем порядке».

Все договоры аренды – долгосрочные. Тем не менее, власть готова к продолжению диалога по созданию заказника.

— Я думаю, мы найдём решение этого вопроса. Обращаю внимание, что часть территории свободна от аренды. Но, в любом случае, решение должно приниматься только после открытого обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, включая жителей, представителей муниципальной власти и арендаторов лесных участков, – подчеркнул Константин Доронин.

В заключение он напомнил, что на сегодняшний день на территории Архангельской области создано 117 ООПТ, в том числе девять федеральных, 100 региональных и восемь муниципальных. Их общая площадь, включая акваторию морей, превышает 11 миллионов гектаров.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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