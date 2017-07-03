В Вельске подросткам выдали трудовые книжки

В Вельске подростки, работающие в трудовой бригаде в летние месяцы, получили трудовые книжки.
Кроме того, глава города Игорь Рогозин в торжественной обстановке поблагодарил ребят за выполненную работу. Особо старательным были также вручены благодарности.
– Много взрослых потрудилось, чтобы трудоустройство несовершеннолетних граждан состоялось – администрация района и города, центр занятости населения, предприятие МУП ЖЭУ, молодежный центр, комиссия по делам несовершеннолетних. Организация таких работ уже стала доброй традицией, – отметила директор центра занятости Елена Гневашева.
Ребята косили траву, подстригали деревья, сажали цветы, ухаживали за саженцами, выполнили много полезной и значимой работы.
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области определило на 2017 год численность участников программы временного трудоустройства несовершеннолетних – 4 200 человек.
Служба занятости выплачивает подросткам материальную поддержку на период их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.
В 2017 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 4,1 млн рублей. Дополнительно из бюджетов муниципальных образований на организацию временного трудоустройства подростков планируется выделить 3,4 млн рублей.