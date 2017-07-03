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В Вельске подросткам выдали трудовые книжки

3 июля 15:00 Общество Труд Вельск

В Вельске подростки, работающие в трудовой бригаде в летние месяцы, получили трудовые книжки.

Кроме того, глава города Игорь Рогозин в торжественной обстановке поблагодарил ребят за выполненную работу. Особо старательным были также вручены благодарности.

– Много взрослых потрудилось, чтобы трудоустройство несовершеннолетних граждан состоялось – администрация района и города, центр занятости населения, предприятие МУП ЖЭУ, молодежный центр, комиссия по делам несовершеннолетних. Организация таких работ уже стала доброй традицией, – отметила директор центра занятости Елена Гневашева.

Ребята косили траву, подстригали деревья, сажали цветы, ухаживали за саженцами, выполнили много полезной и значимой работы.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области определило на 2017 год численность участников программы временного трудоустройства несовершеннолетних – 4 200 человек.

Служба занятости выплачивает подросткам материальную поддержку на период их временного трудоустройства в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице и не выше полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.

В 2017 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 4,1 млн рублей. Дополнительно из бюджетов муниципальных образований на организацию временного трудоустройства подростков планируется выделить 3,4 млн рублей.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

Соцзащита

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