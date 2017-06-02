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Делегация Поморья приняла участие в съезде Ассамблеи народов Евразии и России

2 июня 16:00 Межнациональные отношения

В конце мая 2017 года в Москве состоялись I съезд Ассамблеи народов Евразии и VII съезд Ассамблеи народов России.

В съезде приняли участие представители 92 стран Евразии, в том числе – международные общественные организации, бизнес-сообщество стран Евразии, федеральные и региональные органы власти РФ, дипломатический корпус.

Архангельскую область на съезде представляли консультант отдела по реализации национальной политики департамента по внутренней политике  администрации губернатора и правительства Архангельской области Вероника Шехонина и председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и поддержке НКО региональной Общественной палаты Малхаз Алхазов.

В рамках деловой программы съезда состоялись панельные дискуссии и тематические сессии по вопросам публичной дипломатии, науки, повестки дня ООН до 2030 года, образованию, культуре и другим направлениям.

По информации департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области председатель совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова примет участие в работе IX Северного межнационального форума, который состоится 8 июня в Архангельске.

— Одним из вопросов повестки форума станет создание в Поморье регионального отделения Ассамблеи народов России. Кроме того, в этом году в его рамках форума пройдут Дни азербайджанской культуры, – рассказал директор департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Юрий Попелышев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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