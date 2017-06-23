Теннисистки архангельского клуба «Родина» стали трёхкратными чемпионками России

В Сочи на ледовой арене «Айсберг» прошёл плей-офф командного чемпионата Федерации настольного тенниса России в мужской и женской премьер-лигах.

В этом году в командном чемпионате России участвовало 13 команд. После двух предварительных этапов в Краснодарский край приехала восьмерка лучших.

Наша команда уже побеждала в командном чемпионате в 2013 и 2015 годах. Но в этом году состав всех участниц турнира подобрался очень сильным и предсказать итоговый результат никто не брался. Уже в полуфинале нашу команду встретила победительница чемпионата России прошлого года – команда из Таганрога.

Полуфиналы проходили два дня и в обоих из них сильнее оказалась наша сборная. Итоговый результат полуфиналов – 3:2 и 3:1. В финале северянки обыграли команду «Видное» из Москвы 3:0 и 3:1. Таким образом, архангельская «Родина» стала трёхкратным обладателем титула чемпионок России.

«Поздравляю наших спортсменок с отличным результатом! Настольный теннис в Архангельской области находится на подъёме. В этом году Министерство спорта Российской Федерации признало настольный теннис базовым видом спорта для нашего региона. Успех клуба «Родина» доказал, что такое признание было неслучайным», – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области