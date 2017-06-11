В Котласе открыли мемориальную доску уроженцу города Владимиру Петухову

Памятная табличка появилась на здании школы № 1 в Лименде, где он учился.

Уроженец Котласа, прошедший путь от горного инженера до депутата городской Думы и мэра Нефтеюганска, погиб от рук наёмных убийц в 1998 году.

Это убийство связывали с конфликтом мэра с руководством нефтедобывающей компании «Юкос» в связи с неуплатой налогов в городской бюджет, хотя прямых заказчиков так и не нашли.

На открытие мемориальной доски приехали вдова Владимира Петухова Фарида Исламова и глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв.

— Владимир Петухов стал примером честности и ответственности, готовности отстаивать и защищать интересы города и горожан. В непростое время он сумел

сохранить достоинство. Его приниципиальная позиция, служение городу и людям Вдова Владимира Петухова Фарида Исламова передала в дар школе и котлашанам книгу о мэре Нефтеюганскадолжны быть ориентиром для всех руководителей и, конечно, молодёжи, – сказал на открытии губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Вдова Владимира Петухова передала в дар школе и котлашанам книгу о мэре Нефтеюганска.

— Он был достойным человеком, достойным прекрасной памяти о нем, – убеждена Фарида Исламова.

Инициатива установить мемориальную доску земляку принадлежала главе Котласа Андрею Бральнину. Его предложение поддержали и депутаты муниципального образования «Котлас».

В 2014 году Всероссийским советом местного самоуправления учреждена памятная медаль имени Владимира Петухова «За верность долгу и России», которая вручается мэрам городов и главам муниципалитетов. Первым этой медалью посмертно награждён сам Владимир Петухов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области