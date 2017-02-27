Игорь Орлов обратится с Посланием к областному Собранию депутатов

Ежегодное Послание губернатора к областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области состоится 2 марта в 12:00 в конференц-зале правительства Архангельской области.

На мероприятие приглашены представители депутатского корпуса, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, регионального правительства, главы муниципальных образований, руководители федеральных структур, крупнейших предприятий и организаций, представители научного и образовательного сообщества, региональных и муниципальных СМИ.

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Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области