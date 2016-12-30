«Хрустальные звоны» вновь прозвучат в древнем Каргополе

Наступающую череду январских праздников продолжит XIII всероссийский фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». Он пройдёт с 17 по 19 января в Каргополе.

Основные действа фестиваля состоятся на исторической площади, где сохранился архитектурный ансамбль храмов XVI–XIX веков, украшенной композициями изо льда.

Своё мастерство представят звонари из Омска, Великого Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Москвы, Архангельска, Череповца, Тотьмы, Няндомы, Каргополя и Беларуси.

В числе мероприятий фестиваля – концерты на соборной колокольне и передвижной звоннице, мастер-классы по изготовлению и росписи глиняных колокольчиков, выступления творческих коллективов, презентации выставок, творческие встречи и экскурсии.

На Крещенскую ночь с 18 на 19 января запланирована кульминация фестиваля: Великое водоосвящение купели на реке Онеге.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Каргопольского музея.



Министерство культуры Архангельской области