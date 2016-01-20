Семинар по профилактике коррупции в сфере госзакупок прошёл в Архангельске

В контрактном агентстве Архангельской области состоялся семинар «Коррупционная устойчивость государственных и муниципальных заказчиков».

В нём приняли участие представители муниципальных образований, государственные гражданские служащие, специалисты государственных учреждений Архангельской области.

— В соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции» одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции является обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок, – подчеркнул начальник управления по вопросам противодействия коррупции администрации губернатора и правительства Архангельской области Антон Лобанов.

В рамках семинара был рассмотрен ряд вопросов, касающихся причин коррупционных правонарушений в сфере госзакупок и мер ответственности за эти правонарушения. Представителей муниципалитетов интересовали практические примеры, которые приводят или могут привести к конфликту интересов.

Стоит отметить, что по прозрачности закупок Архангельская область в последние годы занимает лидирующие позиции в стране. По данным Национального рейтинга в 2016 году регион занял седьмое место среди 83 российских субъектов.

Также участники семинара познакомились с итогами ежегодного «Индекса расточительности органов власти и госкомпаний за 2015 год», подготовленного Общероссийским народным фронтом, в который вошли более 100 заказчиков из 40 регионов страны.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области