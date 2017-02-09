Ускорить доработку плана мероприятий по улучшению обеспечения населения удалённых территорий Поморья финансовыми услугами. Такую задачу поставил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Поручение стало итогом рабочего совещания, на котором обсуждалось снижение финансово-кредитными организациями (банками) плотности сети своих филиалов. В районах с низкой плотностью населения закрываются пункты банковского обслуживания, сокращается сеть банкоматов. Вместе с тем социальный запрос на финансовые услуги остается высоким.

Существуют и объективные факторы, влияющие на динамику развития рынка финансовых услуг в Архангельской области: это особенности транспортной инфраструктуры, изолированность населенных пунктов, непростые климатические условия. Тем не менее, решать проблему равной доступности финансовых услуг для жителей и крупных городов, и небольших поселений необходимо. И серьезные шаги в этом направлении уже делаются.

Министерство экономического развития Архангельской области совместно с министерством АПК и торговли и органами местного самоуправления сформировало перечень объектов торговли, расположенных на отдалённых территориях.



На данный момент Сбербанком России в 72 торговых точках 23 муниципальных образований установлены либо осуществляются переговоры по установке эквайринговых (платёжных) терминалов.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и «Почта Банком», подписанного в ходе международного инвестиционного форума «Сочи 2016», установлено либо в настоящий момент прорабатывается вопрос установки 28 точек присутствия с банкоматами и трёх клиентских центров.

Как отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков, работа по пунктам вышеуказанного плана началась еще в прошлом году. При разработке документа были учтены рекомендации, подготовленные региональным отделением Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

— Одно из приоритетных направлений работы по повышению доступности финансовых услуг – это внедрение платежных услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, расширение возможностей для безналичной оплаты товаров и услуг, – отметил Семён Вуйменков.

Также в ходе рабочего совещания обсудили возможности расширения спектра услуг, предоставляемых банковскими агентами, и использование потенциала сети многофункциональных центров (МФЦ) для предоставления населению финансовых услуг.

Кроме того, развитие телекоммуникационной инфраструктуры с использованием оптоволоконных сетей, без применения которых невозможно обеспечить широкополосный доступ в Интернет и устойчивость каналов связи, вполне возможно в формате инвестиционного проекта.

– Необходимо в кратчайшие сроки определить приоритетные направления, реализация которых возможна программными методами, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Кроме того, необходимо продумать условия для привлечения кредитно-финансовых организаций на отдалённые территории. Финансовые и банковские услуги должны быть доступны каждому жителю области, вне зависимости от того, где он проживает.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области