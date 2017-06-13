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Руководство регионального минлеспрома встретилось с представителями отраслевых профсоюзов

13 июня 18:00 Леспром

Профсоюзные организации на встрече были представлены председателем объединенной первичной профсоюзной организации Архангельского управления лесами Светланой Барачевской, председателем областной организации Рослеспрофсоюза Алексеем Костиным и председателем первичной профсоюзной организации ГКУ АО «Холмогорское лесничество» Людмилой Ивановой.

На встрече обсудили вопросы распределения полномочий между управлениями лесничеств и подведомственными областному минлеспрому государственными казенными учредждениями и аспекты укомплектования штатной численности указанных подразделений.

Как отметил Константин Доронин, в подавляющем большинстве территорий, данное взаимодействие организовано на должном уровне. Решаются вопросы комплектования ГКУ профессиональными кадрами. Так, в 2016–2017 годах по результатам конкурсов было принято на работу 56 сотрудников.

— Министерство проводит постоянную работу по подбору кандидатов, Хотелось бы, чтобы к решению этой задачи более активно подключились сами подразделения. Именно они обладают информацией о ситуации на местах, людях, которые готовы прийти к нам на работу, – подчеркнул министр.

Отдельно были рассмотрены вопросы оплаты труда. По словам заместителя министра природных ресурсов и ЛПК области Леонида Утюгова, несмотря на известные трудности, средний размер заработной платы в подведомственных минлеспрому учреждениях удалось сохранить на прежнем уровне.

— Сейчас министерство решает вопрос о дополнительной поддержке отдельных категорий специалистов: инженеров, мастеров участков, экономистов. Пока это предполагается делать за счёт сэкономленных средств, – отметил Леонид Александрович.

По предложению руководства областного минлеспрома, в июле этого года для территориальных подразделений будут проведена видеоконференция, в ходе которой специалисты ведомства ответят на вопросы по начислению заработной платы по балльной системе.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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