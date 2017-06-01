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«Война и мифы»: последний день работы уникальной бесплатной выставки – 30 июня

1 июня 11:40 Культура Архангельск

За месяц, прошедший с момента открытия, выставку посетили более восьми тысяч человек, проведено около двухсот экскурсий.

У жителей региона остался ровно месяц, чтоб посетить уникальную выставку, с помощью новейших технологий изучить все сформировавшиеся за последние 30 лет мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы. Напомним, вход на выставку свободный.

Экспозиция размещена в новом выставочном павильоне САФУ и разбита на несколько секторов.

Интерактивная карта наглядно покажет перемещения войск, а присутствующие «живые» изображения известных командующих фронтами позволят ощутить себя участником сражений. Гости смогут побывать в кабине настоящего бомбардировщика во время налёта.

Часть экспозиции освещает боевые действия, происходившие в Арктике, и жизнь Архангельска рядом с линией фронта.

Организаторами выставки выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества, правительство Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

Председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалёв отметил, что выставка пользуется большим интересом северян:

«Архангельск – третий город, в котором развернулась выставка «Война и мифы». Главная её задача – просвещение молодёжи: познакомить подрастающее поколение с реальными историческими фактами, развенчать мифы. Это актуальная и необычная по подбору архивного материала и его подаче экспозиция».

Напомним, выставка «Война и мифы» будет работать до 30 июня. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится в выставочном комплексе САФУ по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 (вход с ул. Северодвинской).

Архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества

Комментарии

Олег Русинов , заместитель руководителя администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области

«Безусловно, такие выставки необходимы. Это не просто выставка о том, что было и с чем столкнулась наша страна в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего – это память. Годы идут, уходят из жизни непосредственные участники событий тех страшных лет, но память о них должна оставаться и передаваться подрастающему поколению. Выставка «Война и мифы» – уникальная возможность погрузиться в историю страны».

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