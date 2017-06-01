За месяц, прошедший с момента открытия, выставку посетили более восьми тысяч человек, проведено около двухсот экскурсий.



У жителей региона остался ровно месяц, чтоб посетить уникальную выставку, с помощью новейших технологий изучить все сформировавшиеся за последние 30 лет мифы о Великой Отечественной войне и сделать собственные выводы. Напомним, вход на выставку свободный.

Экспозиция размещена в новом выставочном павильоне САФУ и разбита на несколько секторов.

Интерактивная карта наглядно покажет перемещения войск, а присутствующие «живые» изображения известных командующих фронтами позволят ощутить себя участником сражений. Гости смогут побывать в кабине настоящего бомбардировщика во время налёта.

Часть экспозиции освещает боевые действия, происходившие в Арктике, и жизнь Архангельска рядом с линией фронта.

Организаторами выставки выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества, правительство Архангельской области и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.

Председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалёв отметил, что выставка пользуется большим интересом северян:

«Архангельск – третий город, в котором развернулась выставка «Война и мифы». Главная её задача – просвещение молодёжи: познакомить подрастающее поколение с реальными историческими фактами, развенчать мифы. Это актуальная и необычная по подбору архивного материала и его подаче экспозиция».

Напомним, выставка «Война и мифы» будет работать до 30 июня. Посещение экспозиции – бесплатное, режим работы: ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится в выставочном комплексе САФУ по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 (вход с ул. Северодвинской).

Архангельское региональное отделение Российского военно-исторического общества