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До 200 тысяч рублей могут получить лучшие педагоги и воспитатели Поморья

5 июня 17:00 Общество

Министерство образования и науки Архангельской области проводит конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования и тренерами-преподавателями.

Заявки от претендентов принимаются до 7 июня в Архангельском областном институте открытого образования

Напомним, с 2006 года в Архангельской области осуществляются выплаты представителям сферы регионального образования. Суммы от 50 до 200 тысяч рублей предназначены тем, кто неординарно, творчески подходит к своей работе. Учитываются также стаж, успеваемость учеников, внедрение инновационных педагогических методик. Выплаты обеспечивают федеральный и областной бюджеты.

— Впервые за всю практику проведения этого конкурса в нём могут принять участие инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды и музыкальные руководители дошкольных образовательных организаций, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – Кроме того, в этом году до 50 тысяч рублей увеличены выплаты, предназначенные воспитателям, педагогам дополнительного образования и тренерам-преподавателям.

Вся необходимая информация о конкурсе на получение денежного поощрения размещена на сайте министерства образования и науки Архангельской области.

Документы можно подать до 7 июня в Архангельском областном институте открытого образования по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 66, каб. 103. Время работы: с 9:00 до 15:00.

Телефон для справок: (8182) 65-46-21.

Министерство образования и науки Архангельской области

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