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Семеро смелых: ребята из Архангельской области стали обладателями нагрудного знака «Горячее сердце»

6 июня 15:15 Общество Молодежь Награды
Иван Трубников
Иван Трубников

На торжественной церемонии вручения государственных и ведомственных наград Российской Федерации, прошедшей накануне Дня России в Архангельске, особых слов благодарности заслужили молодые северяне, победители проекта «Горячее сердце» фонда социально-культурных инициатив.  

По решению фонда за мужество и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, а также за реализацию социально значимых проектов, дипломы лауреатов всероссийской  общественно-государственной инициативы и нагрудные знаки «Горячее сердце» из рук губернатора области получили Олег Мишин, Александр Дунаев, Иван Трубников, Даниил Чернявский, Евгений Станиславский, Максим Гладких и Анастасия Шкаева.

В поздравительном слове Игорь Орлов отметил, что такие незаурядные личности– яркий пример для всех окружающих.

— В трудную минуту вы проявили особые качества Человека с большой буквы. Это дано не каждому. Вам выпала такая честь – совершить человеческий подвиг, встать рядом с теми, кто нуждался именно в вашей помощи. За это вам самые искренние слова признательности, – сказал губернатор Архангельской области.

Эти «минуты», когда потребовалось проявить мужество, смелость и даже героизм, легли в основу ярких историй, занесенных в почётную книгу «Горячее сердце 2017». 

Фонд социально-культурных инициатив основан в 2008 году. Президент фонда – Светлана Медведева, председатель попечительского совета Комплексной целевой программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». По её инициативе и при личном участии разработан ряд важных социальных, культурных и образовательных проектов.

Три студента, Александр Дунаев, Иван Трубников, Даниил Чернявский, в жаркий летний день пришли на берег Северной Двины в районе поселка Сельменьга Виноградовского района.

Они даже не успели искупаться, когда увидели на середине реки тонущего подростка и его отца, пытавшегося спасти сына.

Юноши, не раздумывая, бросились в воду. Первым до тонущих доплыл Александр Дунаев. Забрав потерявшего сознание мальчика у отца, который тоже терял силы в борьбе с течением, юноша поплыл в сторону берега. Проплыв некоторое расстояние, Александр передал мальчишку подплывшему Даниилу, затем его подхватил Иван. Так, передавая ребенка с рук на руки, они добрались до безопасного места. На берегу мальчика привели в чувства и вызвали скорую помощь.

В той же Сельменьге на Северной Двине отвагу и самоотверженность пришлось проявить Евгению Станиславскому, в одиночку спасшему семилетнюю девочку. Она оступилась и упала с высокого берега в ледяную воду. Юноша прыгнул за ней, сумел вытолкать её на берег и выбраться сам. А потом еще и нёс её на руках до посёлка, пока на помощь не подоспели взрослые. 

Олег Мишин сейчас в армии, награду за сына пришла получать его мама – Ирина Мишина. Ее сын, тот самый юноша, кто был спокойней и организованней всех во время пожара в архангельской маршрутке на проспекте Троицкий в апреле прошлого года. Благодаря его действиям все пассажиры вовремя были эвакуированы из пылающего автобуса.

Максим Гладких – самый юный из награжденных. Ему 13. Он один из троих мальчишек, ждавших автобус на Ленинградском проспекте в Архангельске в тот Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» – это проект Фонда социально-культурных инициатив. Реализуется с ноября 2013 года. злополучный день, когда в остановку на полном ходу въехал пьяный водитель. Максим стоял лицом к дороге и смог заметить, как на них с другом несется внедорожник. Он схватил приятеля и потащил в сторону. Полностью ребятам увернуться не удалось. Оба мальчика попали в больницу, но остались живы. Еще один мальчик, стоявший в стороне, погиб.

Анастасия Шкаева – единственная девушка из тех, кто в этот день получал награду. Десятиклассница архангельской школы № 51 пришла на церемонию награждения в форме: она командир сводного отряда почётного караула, член общественной организации «Долг», юнармеец и волонтёр. Она мечтает стать профессиональным спасателем. Никакого яркого подвига будущий спасатель пока не совершила, зато точно заслужила свою награду помощью семьям воинов, погибших в локальных конфликтах. Она ухаживает за могилами солдат и оказывает помощь ветеранам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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