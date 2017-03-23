С 31 марта этого года вступают в силу новые правила получения лицензии на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как пояснила министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, чтобы получить лицензию на розничную продажу алкоголя необходимо выполнить два шага:

обратиться с уведомлением о начале предоставления услуг общественного питания в Роспотребнадзор;



п редоставить копию этого уведомления в лицензирующий орган – минагропромторг региона.



Если документ не был предоставлен в министерство, он запрашивается в рамках межведомственного сотрудничества.

Отметим, в марте этого года для повышения эффективности контроля в сфере продажи алкогольной продукции министерство АПК и торговли региона и Роспотребнадзор заключили соглашение о взаимодействии по вопросу направления в лицензирующий орган копий уведомлений о начале предоставления услуг общественного питания.

— В случае, если окажется, что заявитель не подал уведомление в Роспотребнадзор, в выдаче лицензии ему будет отказано, – подчеркнула Ирина Бажанова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области