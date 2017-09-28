Подведены итоги конкурсного отбора слушателей на обучение по Президентской программе

Набор проходил на 20 поток обучения специалистов по Президентской программе в этом году проводился в сжатые сроки: конкурсные процедуры были завершены в течение трёх недель.

За это время кандидаты зарегистрировались в общероссийской системе «Модеус», сформировали пакет необходимых документов, прошли тестирование по информационным технологиям и английскому языку и подготовились к профессиональному интервью и специальному конкурсу – презентации проектов.

Завершающий этап отбора состоялся 23 сентября. В состав конкурсной комиссии вошли заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Наталья Тришкина, заместитель министра образования и науки Юрий Гнедышев, научный руководитель Президентской программы Александр Пластинин, директор программы Валерий Евсеев, преподаватели английского языка и представители Архангельского регионального ресурсного центра.

Комиссия особо отметила, что Президентская программа пользуется высоким авторитетом в регионе. Несмотря на сжатые сроки, было подано 45 заявок, успешно прошли первый этап конкурса 35 человек, ко второму этапу было допущено 30 кандидатов.

Для зачисления рекомендовано 25 человек – такова квота для нашего региона. Ещё 5 кандидатов рекомендованы для зачисления в резерв и получили право поступать в следующем учебном году без тестирования.

Окончательное решение будет принимать Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров после рассмотрения личных дел кандидатов, протоколов, ведомостей и отчётных форм.



Занятия по Президентской программе подготовки управленческих кадров планируется начать в декабре 2017 года.

Архангельский региональный ресурсный центр