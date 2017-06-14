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Дополнительные деньги на дороги получат четыре района области

14 июня 17:15 Транспорт Строительство дорог

Проведена конкурсная процедура по распределению 65 миллионов рублей, дополнительно выделенных на ремонт автодорожной сети в районах области. 

Больше всего областных средств на ремонт дорог получит в нынешнем году Онежский муниципальный район, на который выделено 40 миллионов рублей. На эти средства планируется обновить дорожную сеть в районном центре.

17,9 миллиона рублей будет направлено на ремонт дорог в Мирном, 4,3 миллиона – в селе Лешуконское, ещё 2,8 миллиона получит Вельск.

Всего на выделенные средства будут отремонтированы 10,5 километров дорог.

— Победители были определены по критериям состояния дорожного покрытия в муниципальных образованиях, а также полноты предоставленных на конкурс документов, – рассказал заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.

Средства на дорожные работы выделяются регионом на условиях их софинансирования из бюджетов самих муниципалитетов.

По словам заместителя директора «Архангельскавтодора» Игоря Кудинова, в нынешнем году на рассмотрение поступили заявки от 12 муниципальных образований региона, из которых и было выбрано четыре победителя.

Все профинансированные дорожные работы должны быть завершены муниципалитетами в срок до начала сентября. Качество ремонта будет находиться под контролем министерства, депутатов, специалистов дорожного агентства «Архангельскавтодор» и общественных организаций.

Напомним, на решение о выделении дополнительных средств на ремонт автодорожной сети в регионе было принято на майской сессии областного Собрания депутатов. 

Всего из регионального дорожного фонда было выделено 165 миллионов рублей. Из них 100 миллионов рублей приходится на дороги областного центра. В список вошли восемь улиц, в том числе часть улицы Гагарина (от пр. Дзержинского до щвейной фабрики, обе полосы), ул. Урицкого (от Тимме до пр. Обводный), ул. Комсомольская, ул. Никитова, ул. Розинга, ул. Вельская, ул. Тыко Вылки и ул. Стрелковая (участок от ул. Октябрят до ул. Павла Усова).

Министерство транспорта Архангельской области

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