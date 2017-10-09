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Архангельский центр медицинской профилактики приглашает на лекторий для населения

9 октября 10:50 Общество Архангельск

По инициативе министерства здравоохранения Архангельской области в Архангельском центре медицинской профилактики продолжается реализация нового проекта «Открытый лекторий для населения «Рецепты здоровой жизни». Проект направлен на повышение уровня информированности жителей Архангельска и Архангельской области по вопросам сохранения и укрепления здоровья, а также профилактики заболеваний.

Архангельский центр медицинской профилактики разработал тематический план лектория, согласно которого специалисты профилактической медицины будут проводить бесплатные тематические занятия для населения. Слушатели лектория получат информацию по различным аспектам здорового образа жизни, коррекции факторов риска ухудшения здоровья и развития заболеваний, познакомятся с «Рецептами здоровой жизни», узнают секреты сохранения здоровья, смогут поделиться личным опытом оздоровления.

Занятия для населения будут проходить на базе Архангельского центра медицинской профилактики (АЦМП) по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 311, 4 этаж, расположенного на территории Архангельской областной клинической больницы (здание станции переливания крови, отдельное крыльцо в конце здания).

Чтобы записаться на лекторий, достаточно позвонить по телефону 8 (8182) 21-30-36 и сообщить о своём желании присутствовать на занятии по интересующей вас теме с указанием лектора и своих контактов. По мере формирования групп будут определены даты занятий, информация об этом будет дополнительно размещена на сайте АЦМП http://zdorovie29.ru  и группе ВКонтакте https://vk.com/zdorovie_29, а также вас лично проинформируют по телефону, оставленному в заявке.

Для увеличения доступности медицинских услуг профилактической направленности новый проект предусматривает и выездную форму работы – «Мобильный лекторий», который будет проходить для организованных групп населения, в том числе работающего, с выездом специалиста медицинской профилактики в организацию, учреждение, предприятие. Для проведения занятий лектория на своей территории в удобное для слушателей время необходимо отправить заявку в произвольной форме на электронную почту formylazd@mail.ru с указанием темы и Ф.И.О. лектора или позвонить по телефону 8 (8182) 21-30-36. Дата и время проведения «Мобильного лектория» будет определяться по согласованию сторон.

Темы лектория могут быть дополнены или изменены по усмотрению организаторов проекта с учётом пожеланий слушателей. Лекторий открыт для всех желающих.

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