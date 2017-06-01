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ПМЭФ-2017: В Плесецком районе будут добывать 500 тысяч тонн щебня в год

1 июня 17:50 ПМЭФ-2017 Экономика Районы Плесецк

На Петербургском экономическом форуме губернатор Игорь Орлов и представитель ООО «ОМИА УРАЛ» Харальд Пфаллер договорились о реализации инвестиционного проекта по созданию в Плесецком районе горнодобывающего комбината производственной мощностью 500 тысяч тонн щебня в год.

В соглашении говорится о разработке месторождения «Швакинский карьер» и добыче известняка.

Стороны намерены не только вместе развивать сырьевую базу, но и вести разведку новых месторождений полезных ископаемых на территории Архангельской области, а также привлекать в регион инвесторов.

— Соглашение делает наши отношения более цивилизованными, подчеркивает заинтересованность обеих сторон, обеспечивает региону инвестиции и расширение налоговой базы, а бизнесу – внимание со стороны государства, стабильность и предсказуемость, – подчеркнул Игорь Орлов. 

Одним из первых шагов реализации соглашения должно стать развитие перерабатывающих мощностей концерна в Коряжме, которое намерены реализовать с помощью модернизации производства, а также увеличения добычи известняка.

— Планируется, что в рамках проекта наши партнёры вложат в него около 100 миллионов рублей и создадут не менее 50 рабочих мест. Новое производство позволит не только использовать современные мировые технологии, но и соблюдать экологические стандарты, – заявил Игорь Орлов.

Добавим, что проект рассчитан на 5 лет.

Швейцарский концерн «ОМИА» – мировой лидер в производстве пигментов и наполнителей из природного карбоната кальция для бумажной и химической промышленности, стройиндустрии и других отраслей. Компании принадлежит свыше 180 заводов в более чем 70 странах мира. Мировой объём продаж составляет три миллиарда евро. В России концерн развивает 7 заводов и 4 карьера.

Интересно, что в регионе «ОМИА» работает с 2012 года. Совокупные инвестиции концерна в реализацию производств на территории Архангельской области уже превышают 40 миллионов евро. Компания уже создала более 60 рабочих мест для северян.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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