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Мезенский район на Маргаритинской ярмарке представят как поющий и мастеровой край

15 сентября 14:20 Районы Культура События Торговля

Культурная программа нынешней ярмарки, проходящей под знаком 80-летия Архангельской области, будет особенно обширной и оригинальной. К участию в ней приглашен и Мезенский народный хор – лауреат премии А.Я. Колотиловой.

Мезенские хористки будут демонстрировать свое творчество в уникальной концертной программе наравне с делегациями из Москвы, Карелии, Коми, НАО, Пермского края, Мурманской, Липецкой, Ленинградской и Вологодской областей. Большой концерт состоится 19 сентября на сцене Архангельского городского культурного центра в рамках всероссийского творческого форума «Белкомур – новый «шёлковый путь» в Арктику».

Традиционно на ярмарку выезжают и мастера декоративно-прикладного творчества Мезенского района: Людмила Окулова представит народных кукол и лоскутное шитьё, Василий Ануфриев – бондарный промысел, впервые в ярмарке примет участие мастер по плетению корзин Александр Гмырин.

Мезенские умельцы примут участие и в ремесленном форуме, на площадках которого планируется обсудить вопросы интеграции народных промыслов в экономическую систему современного общества.

По материалам газеты «Север»

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