Мамонтёнок Люба будет гостить в Архангельске до 1 июля

С 29 марта в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова можно будет увидеть необычный экспонат – мамонтёнка Любу.

— Мамонтёнок Люба на сегодняшний день является одним из самых древних арктических артефактов, которые позволяют прикоснуться к интереснейшей истории нашей планеты. Эта выставка, безусловно, будет интересна самому широкому кругу посетителей, – сообщил Алексей Павлов, заместитель министра культуры Архангельской области.

Уникальному по степени сохранности малышу 42 тысячи лет, хотя его биологический возраст составляет всего месяц. Он был найден в мае 2007 года оленеводом Юрием Худи в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал. Свое имя детеныш получил в честь жены оленевода.

По мнению специалистов, мамонтёнок отстал от матери, поскользнулся и упал с обрыва в реку, захлебнувшись илом. Именно эта среда оказалась самым подходящим консервантом для древнего животного. Из-за того, что мамонтенок оказался сначала в кислой болотистой почве, а затем в условиях вечной мерзлоты, он сохранился до наших дней полностью.

Выставка, которая называется «Находка на краю земли», организована государственным музейным объединением «Художественная культура Русского Севера» совместно с музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского (Салехард) при поддержке министерства культуры Архангельской области. Она продлится до 1 июля.

Министерство культуры Архангельской области